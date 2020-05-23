打破牛奶「伸手撿玻璃」！全聯歐巴制止「別割傷手」　超暖救援帥翻

▲全聯福利中心。（圖／記者陳涵茵攝）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人偶爾都有粗心失手的時候。一名女網友日前在賣場不小心打破牛奶，情急之下想自己伸手撿碎玻璃，沒想到隨即被男店員制止，怕她割傷手，令她感動直呼店員人真好，事後也發文致謝。

「真的很感謝你！」一名女網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」中發文感謝全聯店員，她表示日前到全聯購物，當時心想只買幾樣東西，用手拿就足夠，無需推車，怎料還是不小心手滑，把一瓶可可牛奶給摔破了。

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原PO指出，打破牛奶的當下，立刻就有名男店員前往處理，她想幫忙撿地上的玻璃還被制止，「他怕我手割到」，對方也不斷安慰她說沒關係。

▲ 全聯店員暖救援 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

「歐巴人真好！」原PO表示，工作人員笑臉迎人，害她更不好意思，隨後也趕緊到櫃檯把那瓶破掉的牛奶結清。

貼文一出，網友們紛紛大讚分享類似的經驗，「我之前也是手殘，甜麵醬掉下去碎滿地，當下滿滿抱歉，立馬拿新的結帳，結果結帳員說不用結」、「他們員工真的不錯，之前看到小孩在走道上跑來跑去跌倒，員工會去扶」、「妳是一位好客人，他是一位好員工」。

其他人則是建議還是推推車、提購物籃逛比較悠閒，也不太會有打破東西的風險，唯一要注意的是「可能會不小心手滑買太多」。

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