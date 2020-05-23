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又神隱21天！南韓稱金正恩一直在元山　美竟捕捉到他「轉往平壤市郊」

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▲▼金正恩出席肥料工廠竣工儀式。（圖／翻攝自北韓官媒）

▲ 金正恩1日出席肥料工廠竣工儀式。（圖／翻攝自北韓官媒）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩4月爆出病危傳聞，5月出席肥料工廠竣工典禮的身影透過官媒曝光，未料1日後再度消失，至今超過20天。南韓政府官員表示，他上月神隱期間一直待在江原道元山一帶，1日後也以元山為主要活動據點。美國官員則指出，最近掌握到他從元山移動到平壤市郊的動向。

南韓《中央日報》22日報導，金正恩1日前往順天，為磷肥廠工廠剪綵，此後再度銷聲匿跡長達21天。南韓政府當局者主張，他目前不在平壤，而是待在元山市北部的豪華別墅「元山別莊」。熟知北韓消息的人士則透露，金正恩赴肥廠工廠後也曾秘密視察軍隊、飛彈等武器研發狀況等，身體狀況並無異常。

該報指出，金正恩偶爾也會搭乘專機移動，但近來主要乘坐專用列車，到目的地附近再改搭轎車，以傳真等方式聽取下屬的報告，身邊也有最信任的親妹金與正、勞動黨第一副部長趙甬元等人如影子般隨行。

仁濟大學統一系教授陳熙官（진희관，音譯）分析，金正恩能夠長期停留元山，讓平壤鬧空城，代表北韓體制相當穩定。而元山別莊與新冠病毒（COVID-19）傳播風險較高的朝中邊境距離甚遠，也擁有方便金正恩遠距辦公的設備。陳熙官提到，金正恩對軍事、外交及未來與美國、南韓的關係有遠大的規劃，經濟問題則交由內閣總理負責。

另一方面，南韓《東亞日報》23日報導，金正恩已經往平壤外圍移動。美國政府人士當地時間21日向該報透露，金正恩的轎車、此前停在元山的專列和馬匹近來都被捕捉到出現在平壤江東郡的別莊。外傳金正恩熱愛騎馬，每次移動住所時也會以拖車載著馬匹同行。

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