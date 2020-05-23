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「非政府間實務關係」　日防衛大臣稱：不考慮跟台灣加強防衛交流

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▲▼ 日本外相河野太郎（Taro Kono）。（圖／路透）

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本防衛大臣河野太郎22日表示，「日本和台灣是非政府間的實務關係，今後也無意改變這樣的關係。」而這樣的發言隨即引發日本網友熱烈討論。日本近日不斷向台灣示好，甚至多次在國際舞台上挺台，替台灣發聲，但在軍事外交上卻直接表明「不會改變現狀」，也讓許多日本網友認為，日本政府對台態度反反覆覆，更呼籲政府未來能夠更加積極地促進與台灣的各方面交流。

根據《產經新聞》報導，防衛大臣河野太郎22日在記者會上被問到未來是否會增加與台灣的軍事防衛交流時表示，「不會特別考慮（這個選項）。」河野太郎補充道，「台灣與日本目前是非政府間的實務關係，未來我們也不考慮改變這樣的關係。」

河野太郎的這番言論也引起日本網友熱議，網友表示，「希望這個發言只是表面上的言論」、「日本全體國民都把台灣當作是真正的朋友，無須多說」、「一下說些討好台灣的話，一下又稱習近平為國賓，日本到底是站在哪一邊的？連日本國民都不知道了（日本的立場），其他國家怎麼會知道。希望可以一掃那些親中人士」、「貪汙收賄的親中派議員太多了，所以只會替中國共產黨說話，不得不懷疑河野本人的立場」、「在真正的朋友、重要的夥伴（指台灣）遇到困難時視而不見，你們真的覺得國民會支持你們這種態度嗎」、「希望未來可以更積極地和台灣進行軍事防衛交流」等。

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