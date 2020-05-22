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誰是疫情終結者？賴清德曝只有「他們」能拯救陳時中

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▲賴清德視察國衛院。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲賴清德視察國衛院。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

副總統賴清德22日前往竹南的國家衛生研究院視察。他透過臉書表示，只要將藥物和疫苗研發成功，就能宣布「比賽結束」，強調只有國衛院的同仁能拯救衛福部長陳時中，不用繼續睡在指揮中心的小床上。

賴清德表示，「誰是疫情的終結者？如果以棒球賽來比喻，陳時中指揮官是先發投手，威風八面，屢屢讓對手掛0，那麼梁賡義院長率領的國家衛生研究院就是比賽終結者，將藥物和疫苗研發成功，就能宣布比賽結束！」

賴清德提到，今天到竹南的國家衛生研究院，也參訪動物生物安全第三等級（ABSL-3）實驗室及疫苗廠，了解現階段疫苗研發進度，最快今年秋季就要進行人體試驗，「我特別拜託國衛院的同仁，陳時中指揮官拯救國人免於披感染，現在能拯救陳時中指揮官，讓他免於睡在指揮中心的小床上的，就只有國家衛生研究院了。」

賴清德指出，2003年的SARS與2005年的禽流感，國衛院都能夠發揮專業在不同層面協助政府，這次疫情來襲，國衛院再次扮演關鍵角色，不但短時間內完成「瑞德西韋」的合成，在單株抗體試劑也贏在起跑點，而疫苗的研發更是有所進展。

賴清德強調，這波疫情，台灣防疫表現亮眼，成功向國際社會證明台灣防疫能量和生技醫藥實力，「接下來我們要努力生產試劑、新藥與疫苗，造福國人，也嘉惠國際社會」。

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