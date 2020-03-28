新冠疫情宅在家 　《花花公子》女模公開徵「砲友」

▲▼瑪麗亞李曼不時會在IG上分享一些讓人瞠目結舌的辣照。(圖／翻攝自@Maria Liman)

國際中心／綜合報導

26歲的《花花公子》(Playboy)雜誌女模瑪麗亞李曼(Maria Liman)，目前正因為新冠肺炎疫情襲擊倫敦，被迫「宅在家」。她表示，這段閉關期間，她要找個男性床伴一起「殺時間」。

在Instagram上擁有超過58.7萬粉粉的李曼，日前乖乖的聽從英國首相強生(Boris Johnson)及其政府的呼籲，在疫情期間乖乖的待在家裡。最近她在社群宣布：要在網路上徵求「砲友」。

她在Instagram上寫道：「我正在尋找一個沒有染上新冠狀病毒的可愛性伴侶，在接下來被離隔的幾個月裡，一起玩樂。」

喜歡「敦倫」的倫敦人應該很高興知道這個消息。自從去年遷入後，目前她一直住在倫敦。儘管之前她對自己的私生活相當保密，但如今她已毫不猶豫的告訴粉絲，她目前是單身、而且已經做好「嘗鮮」的準備。

一名粉絲看到她發布的消息後，留言說：「像你這樣漂亮的一個正妹，要尋找伴侶絕對不是問題。不過，我仍然想知道，你為什目前會是單身？」另一名網友說：「單身的問題我給你搞定。在祖國時，他們稱都叫救世主。」

李曼同時也是一名俄羅斯電視節目的主持人，曾獲選為「年度花花公子女郎」、以及《美信雜誌》( Maxim）的十大美女之一。她不時會在Instagram上跟大家分享一些讓人瞠目結舌的辣照，吸引眾多粉絲卯起稱讚她的身材好棒棒。