陳時中訪澎湖　楊曜邀「最強業配王」行銷花火節





▲陳時中赴澎湖出席「瑞基自動化核酸分析儀」捐贈儀式。（圖／翻攝自楊曜FB，下同）

記者袁茵／澎湖報導

衛福部長陳時中22日親赴澎湖出席「瑞基自動化核酸分析儀」捐贈儀式，預計放置衛福部澎湖醫院、衛福部金門醫院、連江縣立醫院、蘭嶼衛生所及綠島衛生所等5單位，讓離島民眾若有疑似個案，不需要送往台灣本島檢測。澎湖立委楊曜感謝陳時中，也邀請他參加因疫情延後到7月6日舉辦的澎湖花火節。

「阿中部長行銷澎湖觀光！」楊曜22日在臉書上PO文提及，感謝陳時中用行動表達，後疫情期間搭乘國內空運安全無虞，也歡迎大家來澎湖旅遊。

針對瑞基海洋生物科技公司捐贈5台「瑞基自動化核酸分析儀」給中央流行疫情中心，優先放置於衛福部澎湖醫院等5單位，楊曜表示，感謝捐贈新冠肺炎的檢驗儀器，過去離島地區如果有類似個案，得要送往台灣本島檢測，如今有了檢驗儀器能在第一時間進行檢驗，可以讓大家更安心。

此外，記者會結束後，楊曜帶陳時中參觀花火體驗館，也邀請對方在新冠肺炎疫情趨緩下，參加今年因疫情而延後到7月6日舉辦的年度盛會澎湖花火節，「希望藉著部長的高人氣，帶動澎湖的觀光人潮！」

衛福部長陳時中在捐贈儀式致詞時提到，「瑞基自動化核酸分析儀」預計放置地點為衛福部澎湖醫院、衛福部金門醫院、連江縣立醫院、蘭嶼衛生所及綠島衛生所等5單位，讓離島在地就有能力檢驗，節省後送回本島的時間成本，對防疫更有幫助。另外他也提醒國人，疫情雖然趨緩，但仍不可掉以輕心，衛福部將持續關注疫情發展及產業情勢，確保國內醫療器材產品量能充足，為建構防疫檢驗國家隊而努力。

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