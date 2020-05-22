接見基隆「2020總統教育獎」獲獎3優秀學生　林右昌讚：無懼考驗挫折

▲「2020總統教育獎」基隆市中正國中葉以欣同學。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正國中葉以欣同學、信義國中楊博崴同學及月眉國小洪立杰同學，榮獲「2020總統教育獎」殊榮肯定，市長林右昌22日接見三人肯定在困境奮發向上精神值得大家學習，勉勵未來造福人群。

林右昌在市府貴賓接待室，接見獲獎同學並致贈書籍，洪立杰、葉以欣及楊博崴同學感謝學校師長、家人及社會關懷與協助，分別回贈市長手作蛋糕、卡片及運動毛巾，感謝市長關心與祝福；承宏國際董事長江孝宏看到新聞後，也特到場分別致贈三人，每人3萬6000元的獎助學金，鼓勵繼續加油。

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林右昌指出，這次榮獲「總統教育奬」三位同學，在艱困環境中奮發向上，是所有孩子標竿與學習榜樣。他鼓勵同學，未來造福人群，三位有不同事蹟但共通點，面臨困境，絕不放棄也不輕易妥協，這樣精神值得大家學習。

▲「2020總統教育獎」基隆市月眉國小洪立杰同學。

林右昌表示，社會上善心人士與關懷非常多，特別是對以欣同學關心，據他所知社會湧入愛心捐款超過百萬，對於這份恩情，他代她感謝各界善心人士，也祝福她把病養好，繼續努力課業。林市長也指出，對於弱勢家庭與孩子，學校師長瞭解有個案時，市府教育處有機制提供支持與協助。

教育處表示，中正國中9年級葉以欣同學，是師長眼中品學兼優的好孩子，因病常需住院化療，仍回校與同學上課學習，現今因惡性腫瘤壓迫視神經，視力暫時尚未恢復，被迫放棄努力及準備已久國中教育會考，有參加基隆區完全免試入學方案，錄取基隆商工綜合科，願意以自己例子，給予很多在痛苦中人們堅持下去的勇氣。

▲「2020總統教育獎」基隆市信義國中楊博崴同學。

信義國中9年級楊博崴同學，父親因心肌梗塞猝逝，母親為新住民，因語言及文化隔閡無法工作，導致家裡經濟困頓，在教練及導師協助下，想起了父親對他的期望，未來將以體育專長「桌球」升學，期許自己將來可為社會貢獻己力。

月眉國小5年級洪立杰同學，出生後就與祖母相依為命，生活僅靠祖母的老人年金及家扶中心補助等微薄收入，立杰以幼小的年紀，每天照顧需注射治療藥劑的祖母，期望自己能當醫生，可以幫祖母看病並服務社會。

教育處表示，「2020年總統教育獎」，全國計350名學生受學校推薦參與遴選，經過縣市初審後，共有159名學生進入最後評選選出56名學生獲得總統教育獎。頒獎典禮訂在7月10日於總統府大禮堂舉行，將由總統蔡英文親自頒發獎助學金15萬元整、獎狀一幀及獎座一座，勉勵獲獎學生。

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