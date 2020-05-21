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2021年城市設計博覽會　林右昌：以「設計改變城市」為核心概念

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▲ 基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議會21日舉行第19屆第3次定期大會，市長林右昌在施政報告中指出，市府團隊以嚴謹、務實、細膩的態度面對疫情衝擊，但在防疫的同時仍全力衝刺市政建設，並預告市府預計在2021年舉辦城市設計博覽會以「設計改變城市」為核心概念，再加上推動中的地方創生基地，希望讓基隆市持續向上提升。

林右昌首先強調，面對新冠肺炎疫情，市府團隊以嚴謹、務實、細膩的態度，全力因應在全體市民共同配合之下，市府遵循中央防疫指引，落實各項防疫超前準備工作，本市沒有關閉運動場、學校、圖書館等公共活動場所，市民大致能維持正常生活，不過，目前全球疫情仍未平息，國內疫情警報也尚未完全解除，市府將持續監控疫情發展，整備資源面對疫情影響。

「在推動防疫工作的同時，市政建設也沒有停下腳步！」林右昌指出，為了再現基隆人文藝術風華，市府積極推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，包括校官眷舍、司令部官邸、要塞司令部、漁會正濱大樓、白米甕砲台及旭丘指揮所等歷史建築的修復再利用工程，都正在如火如荼地推動中，另外聖薩爾瓦多城暨修道院及大沙灣石圍遺構，也都在進行考古發掘計畫。

林右昌說，基隆城市發展最大的困難就是「穿著西裝在改西裝」，市府推動各項工程，除了避免影響市民日常生活，並要求每個施工階段都要落實工進、細膩銜接。過去5年多來，陸續完成基隆火車站新站、海洋廣場整修工程、東岸商場暨停車場等，接著更擬定「市港再生標竿計畫」作為市政推動藍圖，期許能為基隆百年未來打下基礎。

▲ 基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆市長林右昌在施政報告中指出，市府團隊以嚴謹、務實、細膩的態度面對疫情衝擊。

林右昌指出，「市港再生標竿計畫」中，基隆城際轉運站施工進度超前，站體型態逐漸成形，獲得中央補助3億多元的山海城串聯再造工程，最快今年下半年可見豎梯結構樣貌，基隆港東3、東4碼頭旅運設施接近完工，東櫃西遷工程持續進行中，西二、西三倉庫旅客中心預計2021年底完工。

西岸會展及旅運智慧大樓預計在2020年完成招商，東岸轉角廣場預定2020年6月開工，東岸郵輪廣場港區範圍工程預計2020年8月動工，獲行政院前瞻基礎建設經費補助的基隆港市水環境改善計畫，也正在推動中，同樣被納入前瞻計畫的基隆輕軌捷運建設，也在2020年3月召開綜合規劃報告期中審查。

林右昌還表示，為了讓基隆市向上提升，市府擬定兩大工作，分別是地方創生的發展計畫以及基隆城市設計博覽會，其中針對地方創生規劃四個策略發展基地，分別是太平山城基地、哨船頭地標豎梯基地、正濱和平島廊帶、孝三路站前歷史商圈，這四個基地未來會作為基隆市地方創生策略發展的主要重點，

另外，林右昌預告，市府預計將在2021年9月底或10月初舉辦「基隆城市設計博覽會」，以國家的高度來策畫，主軸是「以設計改變城市」，因為基隆就是一個被設計所改變的城市，與2017年的基隆產業博覽會不一樣，包括西二碼頭、太平山城、城際轉運站、海洋廣場、東岸商場、文化中心及東三、四旅客大樓，以及義二路豎梯、主普壇，是在市中心區的第一個主展場；至於第二個主展場則包括舊漁會大樓延伸到和平島廊帶；第三個主展場則是潮境公園一直連結到望海巷水岸。

林右昌強調，透過基隆城市設計博覽會，整個城市都是展覽的空間，不只是要展現這幾年基隆的轉變，更要彰顯基隆市在城市發展、空間策略以及產業發展的進步性，並且作為台灣其他縣市可以參考的一個標竿城市。

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