屏東豪大雨肆虐　 縣長潘孟安巡視排水防洪設施＆農損

▲屏東縣長潘孟安（左）視察林邊等地區排水設施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

受到滯留鋒面及西南氣流影響，屏東地區下起豪大雨；縣長潘孟安22日分別前往林邊鄉A幹線抽水站視察防洪設施及新園鄉瞭解稻作農損情形，指示各鄉鎮公所隨時監控掌握水情因應，並對山區土石流潛勢區進行預防性撤離、安置，做好防汛準備，以減輕豪雨帶來的災害。

因西南氣流及鋒面挾帶大量雨量，屏東山區及沿海地區從21日晚間起已出現明顯雨勢並傳出零星災情，其中三地門鄉德文段谷佳聯絡道路因土石滑落道路封閉，台27線大仁科大前道路因排水溝阻塞一度積水，經排除後已恢復通行。另春日鄉士文村因降雨量超過109毫米，提前宣佈22日停班停課，霧台鄉及獅子鄉草埔國小、丹路國小也因持續大雨，考量聯外道路易崩坍，緊急宣佈下午停班課。

縣長潘孟安下午前往林邊鄉A幹線抽水站了解當地防災整備及抽水機運作情形。他表示，目前全縣易淹水區域共建置15座抽水站，去年並增購15部移動式抽水機，佈設南州鄉萬華滯洪池、林邊鄉八甲頭排水、瑤仔口橋下游側等處，目前縣境已有133部移動式抽水機。

而過去易淹水的林邊、佳冬、東港等地區，經過這幾年的排水設施改善後，已看見顯著的成效，不過面對西南氣流帶來的強大雨量，縣府及相關單位會隨時保持警覺，持續做好各項防災準備。

潘縣長說，由於氣象局預報屏東以山區降雨量最大，預估21至23日三天降雨量達600~900毫米，21日晚的災防會議已要求土石流達紅色警戒的瑪家、三地門、來義、霧台等鄉啟動預防性撤離，縣府團隊將會嚴陣以待，隨時監控掌握水情，將災害降到最低。

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