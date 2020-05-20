南投「環保許可」超便民　推四方會談制度協填簡單案件申請表格

▲▼南投縣環保局去年起執行簡便許可申請，建立四方會談制度，彼此溝通如何提升申辦流程效率，達到簡政便民之效。（圖／南投縣環保局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣環保局去年起執行「簡便許可」申請，減少業者舟車勞頓往返及省下委託代辦費，透過水污染排放許可證、固定污染源操作許可證「四方會談」制度，每月由環保局主動邀集，申請業者、委託代辦業者及環保局協審顧問公司，進行四向意見溝通。去年底已辦理47場次四方會談，輔導83家申請業者，業者及代辦皆肯定便民措施立意及成效良好。

環保局表示，比較106年未實施，與107年至108年實施簡便措施後，相關許可案件申辦期程，3個月內完成核發的案件比例，已從27%大幅提升至71%，不僅提升政府行政效率，更有效提升申請許可時效。

除了四方會談制度成效良好，今年起委託協審顧問團隊免費協助事業申請簡單許可案件，並設置諮詢專線049-2244812（水污許可）、049-2207301（固污許可），加速業者申請環保許可時效性，確保業者營運權利及申請進度，維護縣府審件公信力。

為加速簡單案件，基本資料變更或單純展延申請案，協審顧問團隊會以面談、電話或電子郵件方式詢問輔導意願，檢視申請資料是否備齊，或派專員到輔導事業現場，核對許可登記內容的一致性，以及協助業者線上填寫申請表格。

截至今年4月底，環保局已協助5家列管事業填寫申請表，業者紛紛表示，過去簡單申請案件，皆需線上填寫申請表格，不易操作建檔，這項輔導新政策解決繁複申請過程，更可確保填寫品質，也避免代辦費用漫天要價，達到簡政便民之效。

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