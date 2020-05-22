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身心障礙人士福音　Android推3無障礙功能

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▲無法刪除的病毒！低階安卓手機遭爆預載惡意軟體（圖／翻攝 avast）

▲為了協助身心障礙人士並確保他們能無障礙地使用網際網路，Google推出了3項Android的功能。（圖／翻攝 avast）

記者邱倢芯／台北報導

隨著本週全球無障礙體認日（Global Accessibility Awareness Day）的到來，Google為了協助身心障礙人士（包括亞太地區將近7億的身心障礙者）並確保他們能無障礙地使用網際網路，推出了3項Android的功能。

Action Blocks
Google機器學習公平性與無障礙技術總經理Eve Andersson指出，希望提供給認知障礙者一個簡單且無縫的方式，讓他們能夠在Android系統上輕鬆完成日常任務，包括像是撥打視訊電話給親朋友好友、查詢天氣等。

因此Google開發了「Action Blocks」，只要透過手機主畫面上的客製化按鍵就能執行日常任務。使用者只需啟動「Action Blocks」，選擇預載的應用程式，或是直接輸入個人設定，接著為這個客製化按鍵選擇一個圖像，並把它放在手機主畫面上就能完成設定。

▼Action blocks 讓使用者輕鬆執行日常任務，像是撥打電話、控制電源。（圖／翻攝自Google官方部落格）

▲▼Android,無障礙功能。（圖／翻攝自Google官方部落格）

即時轉錄 (Live Transcribe)
2019年2月，Google就已推出了「即時轉錄」應用程式，免費提供即時語音轉換為文字字幕功能，使聽障人士能夠更容易的進行日常對話。而現在「即時轉錄」有了第三次重大更新，新功能包括：
˙使用者可以設定當自己的名字被叫到時，手機會跟著振動
˙新增自己常用的詞彙、地點和事物，並增加到「即時轉錄」功能中的選項（即使是字典中不常見的詞彙也可加入）
˙在已選擇保留的記錄副本中進行搜尋

▲▼Android,無障礙功能。（圖／翻攝自Google官方部落格）

聲音擴大器 (Sound Amplifier)
藉由推出「聲音擴大器」，讓Android智慧型手機上的音訊可以更加清晰。使用者可以依照個人喜好自行設定，在增強微弱音量的同時又不會過度強化較大的音量。

從現在起，「聲音擴大器」將可與藍牙耳機一起使用，就像是隨身的擴音器般。這表示使用者可以把裝置放在靠近聲源的位置，並在不干擾他人的情況下增加音量。此外，「聲音擴大器」也能用來放大Pixel裝置上如YouTube和Spotify等其他應用程式的聲音。

▲▼Android,無障礙功能。（圖／翻攝自Google官方部落格）

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