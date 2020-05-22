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極簡風格廚房的魅力：發覺獨一無二的純潔感官

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對很多家庭來說，廚房是整個家裡的重點，不僅因為父母每週會花好幾個鐘頭在裡面做飯，孩子們也經常在放學後溜進廚房吃點心，或在裡面做功課。 廚房對日常生活相當重要，太過簡化空間可能會使人不舒服，因此將廚房以極簡美學的形式呈現，在賞心悅目之餘又帶有足夠的功能是一門學問。

單色純白調性的廚房要顯得溫暖，應在哪些地方下功夫？廚房不僅要有基本必須品和座椅，在極簡風格的空間中還要創作其獨特的感官情境。透過下列的案例，為你的簡單家居尋獲靈感吧。

▲ 以白色作為整體的主旋律，工整的櫥櫃、抽屜與紅磚牆上的白色時鐘，皆帶有整潔的視覺感。白色確實是最容易傳達極簡風格的形式，大片的白能立刻帶來乾淨簡潔的感受。

視覺設計：Filip Sapojnicov

▲ 在極簡主義的發揮下，絕不能少了白色與木材質的組合。這裡的純白廚房與深紅色的實木餐桌相互襯托，透過一層白色紗質窗簾灑入自然光線，烘托出高雅的居家格調。

設計師：Zitturi


視覺設計：Robby Brymer
▲ 用白色磁磚作為背牆是很時髦的作法。還有刷白的木質地板，使空間具備許多線條的變化，點綴白色幾何造型的家具飾品，簡簡單單便使廚房有了活潑的氣息。

▲ 這個廚房裡的家具運用具有關鍵性的作用，在此，黑色簡約的廚房高腳凳與造型簡單的吊燈搭配，不僅統一調性，更營造出時尚的現代感。

設計師：Zunica

圖文來源／HOME DESIGNING

 
 

（完整文章請看瘋設計

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