10種簡單方式，瞬間升級公寓廚房品味

居家空間具體呈現了個人品味，平日我們會把心力放在布置客廳或臥室，讓它變得舒適、更像自己一點，至於廚房，對一般年輕人而言，可能是容易受到忽略的一塊。然而防疫期間，都市外食族在家煮飯的次數增多，平時不常使用的廚房，如今顯得格外重要，當因租屋或預算不足而沒有改建的條件時，10種方法，能讓這個空間變得更有個人獨特品味！

1. 更換櫥櫃手柄

很多人會忘記，手柄是可以更換的。當你選定皮革、水晶等材料及形制，變換了廚房櫥櫃的每一處手柄，在無需購買大件家具的狀態下，即能快速塑造空間美感，以他人無法一眼明辨的細節，賦予或清新或古典的高質感氛圍。

2. 使用對比紙

有時你可能會想購買新櫥櫃，以滿足個人獨特品味展現或對於新鮮感的想望，但這不僅會是個昂貴的做法，或許也不是個正確選擇──你可以在櫥櫃上使用對比紙，即能輕鬆創造新穎的外觀與氛圍。

3. 重新調整文件櫃用途

如果家中恰好有個閒置的小櫃子，或許你可以把它帶進廚房。當然，我們還是需要為它稍做改造──首先，塗上你精挑細選的獨特顏色，再來，加裝輪子，讓它成為可移動推車，這不僅能讓物品重獲新生，更能為廚房添上色彩。

4. 增加綠植

喜愛植物的人，能知道這些綠色生物對空間而言有多麼神奇的功效──能恢復、添增活力，更能過濾空氣，並具有吸引力。大大小小、高低掛置的植栽，簡簡單單就能成為廚房的活力焦點。

5. 添加復古配件

一點復古元素，例如一座小雕塑、一把老錫壺、一台小唱盤，無須大膽出色，只要在角落有這樣的小件，就能為空間帶來特色，並使之提升到新的質感水平，又不會變成一個過度浮誇的主題間。

圖文來源／TRENDIR

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