4壽險公司淨值低於3%拉警報　金管會完成約談、要求提改善計畫

▲金管會表示，截至3月底，有4家保險公司淨值低於3%，目前以請相關公司提出改善計畫，並提報董事會。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今年4月推出壽險業淨值比監理新指標，立委關注保險公司淨值比低於標準，一旦發生問題誰要來負責，保險局今（21）日表示，截至3月底，有4家保險公司淨值低於3%，目前已請相關公司強化財務體質的改善計畫，並提報董事會。

立委陳椒華在質詢時表示，去年第4季全球股債都跌，多家保險公司淨值比低於3%，其中宏泰人壽淨值比低於3%，淨值僅剩15.7億元，卻管理2,990億元的大眾資產，若出事該怎麼處理？

金管會主委黃天牧指出，不會等到保險公司淨值為負值才處理，若連2期淨值低於3%，金管會將密切關注公司所提出的改善計畫。此外，他也證實已約談這幾家保險公司。

金管會保險局官員表示，截至3月底，有4家保險公司淨值未達3%的標準，目前已請相關公司強化財務體質的改善計畫，並提報董事會，相關決策應確實考量風險胃納及風險限額，以健全公司財務結構。

保險局官員指出，目前這4家保險公司尚未提董事會，也不會要求公司何時要提報，但會提醒公司要與大股東報告，由於6月底將會有半年報，將依最後結果採取必要的監理措施，因此會請公司盡快提有效的改善計畫。

根據保險法規定，資本不足的公司，也就是保險業資本適足率（RBC）介在150%至200%之間，或是淨值比率近2期未達3%且其中至少1期在2%以上，要求保險公司提出財務業務改善計畫、限期增資等監理措施。

至於資本嚴重不足的公司，也就是資本適足率（RBC）低於50%，或是淨值為負，金管會除了可採取上述措施外，也可解除負責人職務、處分特定資產等方式；此外，若淨值低於2%，必須限期改善，不排除被金管會接管的可能性。

＃過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招