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紓困方案不夠用！保險專家：民眾可善用保單貸款　「利率低、快速撥款」5大優點曝光

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▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，煩惱。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，多數民眾收入變得更不穩定。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊經濟，造成不少民眾荷包吃緊，政府部門推出4大紓困方案仍不足以支應疫情間開銷。聯众保險經紀人提醒，民眾若需緊急調度資金，可考慮利用「保單貸款」應急，具有私密性高、快速撥款等5大優點。

根據保發中心統計資料，截至2019年底，國人利用壽險保單貸款餘額達6217.54億元，一年之內增加577.64億元。聯众保經副總經理楊振州表示，從近幾年壽險保單貸款金額逐年攀升來看，保單貸款已成為國人籌措資金的重要管道之一，雖然壽險保單餘額在今年2月底因季節性略減至6155.66億元，但盱衡上半年經濟環境，恐怕將再度走升。

楊振州分析，保單貸款之所以受到民眾青睞，主要有5大優點，分別是私密性高、手續簡便、利率低、馬上拿、隨時還。以私密性高來看，保單貸款可利用的管道多元，除本人臨櫃申辦、請保險經紀人協助外，依各家保險公司提供服務不同，也可透過全國各金融機構ATM提款機，或在家利用網路銀行、晶片讀卡機等，不必親自排隊辦理，流程相對簡便。

其次是手費簡便。楊振州表示，只要提供要保人、被保人的雙證件（身分證及健保卡，或其他有效期間的駕照、護照），不須再提財力證明、保證人等，且除非是借款用於投保新保單外，保險公司不會過問資金用途；正因手費簡單，相對於銀行等金融機構貸款，通常得付一筆手續費，保單貸款免手續費。

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲保險專家認為，可以善用「保單借款」的優勢。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

第三，利率相對較低。楊振州說，對比小額信貸等銀行借款、民間借貸，保單貸款的利率相對較低，依各家保險公司公布的各張保單利率架構不同，目前新台幣保單大致落在3%至6.9%之間，若外幣保單通常利率較高些，有資金需求的民眾可以比較手邊可運用的保單，挑選利率相對較低的保單。

值得留意的是，若以外幣保單貸款，建議先詢問保險公司貸得的款項是新台幣或是外幣，以考量匯率價差是否划算。

第四，貸款馬上拿。楊振州指出，保險公司審查保單貸款相當有效率，資料審查無誤，約1至3個工作天，便可取得款項。若以壽險保單申貸，可貸得保單價值準備金六至九成的金額；若是投資型保單，則約保單帳戶價值三至六成。

第五，貸款隨時還。楊振州表示，保單貸款以天計息，利息是每一保單周年償還一次，而本金可隨時可償還，較具彈性。

不過，楊振州表示，並非每張保單均可貸款，通常以具有「保單價值準備金」的壽險保單為主，健康險（醫療險）大都不提供此服務，然而「還本型」健康險在累積一定保價金後，仍可辦理保單貸款。

▲女子，女生，女性，女學生，OL。（圖／pakutaso）

▲民眾申請「保單貸款」時，一定要留意相關權益。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

楊振州提醒，保單借款雖有諸多優利，但民眾仍須留意相關權益，包括貸款本息不可超過保單價值準備金或保單帳戶價值，否則將導致保單失效，將使個人保障中斷，一旦辦理，一定要小心，或是優先選擇以還本型保單辦理，並盡量以還本金部分借貸，以避免這類風險。

此外，若保單借款期間付保險金、年金、解約金、返還保單價值準備金或各項給付款項時，理賠金將扣除貸款本息。

有別現階段有籌措資金需求的民眾，楊振州進一步提醒，鑒於「傳統壽險死亡保障門檻」將於今年7月實施，即依年齡訂定死亡保額對保價金或帳戶價值的比率，保險公司將提高準備金，勢必帶動儲蓄險等保單保費拉高，如近期手頭資金有餘裕者，可盡早規劃相關保單，以免日後投保成本拉高。

▲「保單貸款」5大重點優勢。（圖／記者楊絡懸製表）

▲「保單貸款」5大重點優勢。（圖／記者楊絡懸製表）

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