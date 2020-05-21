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壽險海外投資比重高成一大地雷　黃天牧盼給緩衝時間調整

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣壽險業海外投資比重逾6成，相比其他國家高，立委高嘉瑜詢問是否要調降投資上限，金管會主委黃天牧今（21）日表示，高比率「覺得不是很適當」，會承受更大的匯率、信用風險，但這是台灣資本市場的現實情況，希望能給他與壽險業時間來調整，讓保險業「穩定」很重要。

立委高嘉瑜在財委會上質詢時表示，新上任金管會主委，「你晚上睡得好嗎？」金管會主委黃天牧指出，這2天比較差一點，新責任還要適應一下。

高嘉瑜又問，過去曾在保險法研討會中，提到歐美寬鬆貨幣政策可能退場，壽險業投資的資產泡沫，讓他想到就睡不著，「是不是失眠到今日？」

黃天牧說，當時情況的確讓他擔心，但後來情況有稍微緩解，但最近疫情影響，卻又變成另一個情況。

高嘉瑜進一步指出，台灣壽險業海外投資比率逾66%，遠高於日本（21.6%）、美國（12%）等國家，她認為壽險業拿保戶的錢應投資台灣，但卻拿去海外投資，且比例逐年攀高，要求金管會應調降投資上限。

金管會主委黃天牧指出，國內資本市場規模、深度、廣度不夠，保險業需要固定收益商品，不過目前國內無法提供固定收益，而國外收益較高，因此會有利差損的情況。

黃天牧說，現行法定壽險業海外投資上限為45%，但加計國際板、外幣保單等不用納入限度的部位則為66%，儘管相較其他國家的保險業來的高，承受更多的匯率風險、信用風險，但任何調整都要時間，且要給業者緩衝時間，容許讓他與保險局討論一下，做出合理規劃，如今重要的是先把疫情度過，讓保險業穩定相當重要，任何監理措施都要考量。

至於疫情衝擊全球資本市場，保戶權益該怎麼辦？黃天牧指出，3月底壽險業淨值比，確實有幾家不符合標準，但法規是看6月底、12月底，因此壽險公司也有努力的機會，若連2次不合格，最快明年3月依法處理。

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