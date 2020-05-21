王欣儀爭取敬老卡扣抵門診費用　盼嘉惠北市近46萬名長者

▲王欣儀爭取敬老卡扣抵門診費用。（圖／翻攝台北市議會直播）

記者黃巈禾／台北報導

台北市政府106年起擴大敬老卡使用範圍，市議員王欣儀21日在議會質詢指出，受新冠肺炎疫情影響，敬老卡使用人次下滑，她主張敬老卡應開放讓有醫療需求的長輩們扣抵門診基本部分負擔費用。對此，社會局表示，會進行評估，盡量下個月完成。

王欣儀表示，受到新冠肺炎疫情影響，長輩們、老人家是高危險族群，很多長輩陳情，前一段時間疫情嚴峻，為了遵守疫情指揮中心規定做個好市民，都乖乖待在家，盡量減少出門，減少搭乘大眾運輸工具，減少群聚機會，敬老卡的點數幾乎沒什麼機會使用，因此希望市政府考量疫情的情況，開放多一點消費項目，疫情和緩之後就可以運用。

王欣儀指出，調閱今年1至3月跟去年同期敬老卡使用的數據，受疫情影響，敬老卡使用人次減少許多，捷運搭乘人數減少234萬人，搭公車人數減少222萬人，貓纜減少6000多人次；即便從去年9月增加可以到各區的運動中心來使用敬老卡，但今年1至3月的總人次，仍然還是比去年3034萬人次，減少到2591萬人次，減少了有443萬人次。

王欣儀認為，敬老卡的使用率不彰，現在敬老卡到今年4月持卡數45萬7000張，每個人每月照理來說可使用480點，1點1元，換算下來，480點等於480元，可是看看實際狀況，每個人只使用到233點，根本還不到一半，敬老卡45萬7000張，可是使用的人數不到一半，因此，敬老卡使用的方式與項目不符合長輩的期待與需求。

王欣儀以台中市敬老卡為例指出，設籍在台中市65歲以上老人可獲每月1000點補助，1000點等於1000元，台北市只有480點，連台中一半都不到，台中敬老卡點數範圍包括交通補助、運動補助，還增加醫療單位的整合，提供衛生所還有合約診所就醫，每次門診基本費用50元，一方面減輕長輩負擔，另一方面，也符合公共衛生政策，提供民眾就近就醫的意願。

王欣儀提到，同樣是直轄市，台北市又是首都，各項資源比起其他縣市都相當優渥，但台中市給敬老卡這樣的點數與運用方式行之有年，既然行之有年也代表執行面可行性，「台中行，難道台北不行嗎？難道做不到嗎？」

王欣儀呼籲，台北市政府比照台中市政府，將敬老卡使用範圍擴大到醫療單位，至少比照台中已經有的制度，不要讓台北市老人福利比人家少一截，看能否朝補助門診基本負擔費用的方向來研議。

北市社會局長劉志光表示，今年因疫情關係，情況比較特殊，敬老卡主要是讓長者走出家門，延緩失能，社會參與能增加，之前也有考量商討過去有沒有比較好的作法，未來會一併研議，盡量在6月完成評估。