王婉諭「上任後沒用過小燈泡媽媽名稱」　王欣儀貼2圖：被盜？睜眼說瞎話？

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市議員王欣儀發文，貼出時代力量立委王婉諭的兩張臉書截圖表示，「每個人都可以有自己的言論自由、政治立場，但是『睜眼說瞎話』？」

王欣儀16日在臉書指出，媒體報導，王婉諭表示她上任後的每一天，從來沒有用過「小燈泡媽媽」的名稱，在臉書文章或是對外發言，「那請問這臉書上5/8、5/12（應為5/10）的貼文是怎麼回事？被盜用、盜圖了？」

▲▼王欣儀貼出王婉諭5月8日和5月10日的臉書貼文，質疑「被盜用、盜圖了？」（圖／翻攝王欣儀臉書）

王欣儀說，「每個人都可以有自己的言論自由、政治立場，但是『睜眼說瞎話』？！」她提到，「至於選舉時為求讓選民快速認識、連結誰是王婉諭以利勝選，所以穿上『小燈泡媽媽』字樣的制服，選上後就沒有再用了，因此不是利用」。這樣的說法，大家大可自由心證、買不買單。」

王欣儀表示，兒童安全、權益和政黨立場、利益，以及「支持罷韓」之間的角色與關聯，相信大家心中也自有一把尺，「只是看到滿口『道德』、『尊重』，讓我一時熊熊想不起『巧言令色⋯』的後面三個字，是什麼？？」

▼王婉諭。（圖／記者周宸亘攝）

▼王欣儀發文。（圖／翻攝王欣儀臉書）