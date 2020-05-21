逆轉勝！男欠1.8萬交通罰單透天厝遭法拍　宜蘭執行署緊急撤銷...陳母哽咽回應了！

▲ 男欠1.8萬交通罰單透天厝遭法拍！宜蘭執行署緊急撤銷...陳母哽咽回應了。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

日前民眾陳青旭因欠繳1.8萬元罰鍰，導致名下市價約250萬的透天厝，被宜蘭執行署以135萬元法拍，鬧上媒體後引發社會譁然，但法務部執行署5月6日發布調查報告打臉，指陳男識字的母親都有簽收文件、且陳男對拍賣根本都知情，沒想到5月20日劇情神展開，執行署宣布撤銷陳男基隆房產的拍賣程序。陳男的母親今晚得知消息忍不住哽咽說，比中樂透還要高興。

基隆陳姓男子因未繳罰單祖厝遭法拍，行政執行署宜蘭分署已撤銷不動產拍賣程序。陳男母親表示，住在這裡已經50幾年了，感謝大家幫忙，神明祖先牌位保庇，也有貴人的相助，整個人輕鬆起來，陳男的母親說，比中樂透還要高興。

陳郭金英說，祖厝原本只是間矮房子，民國30幾年，經過某一次颱風倒塌，最後她標會得到一筆錢後重新改建，之前聽到房屋被拍賣整個人都傻了，心想權狀還在手上怎麼會被賣掉，以為遇到詐騙集團上門，還報警處理。警方到場了解後，叫我3月23日搬家。

▲ 欠1.8萬交通罰單透天厝遭法拍！陳母在行政執行署宜蘭分署下跪求情。（圖／記者游芳男翻攝）

陳郭金英表示，原本已做好最壞打算，將家裡的神明送到新北市三重區供奉，不少衣物也已打包裝箱，曾擲筊詢問神明，房子是否能回到身邊，當時獲得聖杯，但卻她一直不敢說出口，擔心萬一不靈驗該如何是好，直到今天才敢說。

她說，「欠政府1萬8千元，兒子回來會叫他明天就去繳清罰款」，就算沒錢也會向鄰居籌，以後也會督促兒子不要再不以為意，「我快被他氣死，這種錢絕不能欠，會死人的」，更感謝前國立台灣大學法律系教授陳志龍等各界協助。

全案起於陳男因未繳交4張交通違規罰單共約1萬8000元，導致名下市價約250萬的透天厝，被宜蘭執行署法拍，於2020年1月6日第4次拍賣以135萬5400元拍定。

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