婦治病扎6針氣胸亡　解剖肺「塌了」　一比對…是下針位有問題



▲張婦找上密醫針灸，卻引發氣胸不治身亡。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名67歲張姓婦人日前找上葉姓密醫針灸，結果扎針3分鐘她就開始不舒服，緊急拔針後陷入昏厥，經送醫不治。檢警21日解剖複驗發現，張婦有氣胸現象，肺部就像扁塌的氣球，對照葉男施針的部位，研判是應該是施針釀禍，葉姓密醫也將依業務過失致死、違反醫師法送辦。

檢警調查發現，57歲的葉姓密醫自稱有「加拿大漢醫學院」的治療師執照，由於張婦長期為患帕經森氏症及慢性肺炎所苦，日前見中風的堂嫂，經葉男針灸後竟然可以自由行走，因此才懷抱希望找上他求診。

19日下午，張婦趁著葉姓密醫再次前往堂嫂家出診時，開車載著丈夫一起前往求醫，沒想到才扎針3分鐘後，她就感到不舒服，直喊「很艱苦」（客語：很痛苦），葉立刻拔針，但不久張婦仍陷入昏厥，葉男雖緊急為她施做CPR，但張婦仍宣告不治。

檢方21日解剖複驗，發現張婦左右胸各被扎了3針、肺部出現氣胸，研判是葉男不當施針造成，葉男也由證人改被告，依業務過失致死、違反醫師法送辦。

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