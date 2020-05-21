台南虐童致死／恐怖表姨媽誆「嬰靈附身」！聯手虐毆女童關狗籠　上訴求減刑遭駁

▲外婆捧著一歲半小孫女的遺照。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

震驚社會的台南1歲女童遭集體虐死案，台南地院一審依成年人故意對兒童犯殺人罪，判虐殺女童主犯薛彗昀及男子李嘉偉無期徒刑，均宣告褫奪公權終身，薛女丈夫何耿賢重判18年，薛彗昀意圖以患有「思覺失調型人格障礙症」求取減刑，不被合議庭採認，台南高分院21日上午宣判，駁回上訴，維持原判，可上訴。

台南地院一審判決指出，未成年之生母薛女（另由台南地院少年法庭判刑13年）離婚後獨自撫養女嬰，並自2018年11月7日前某日起，帶同女嬰借住於其表姊薛彗昀（女童之表姨媽）位在台南市開元路的租屋處，與成年人薛彗昀、其夫何耿賢、友人李嘉偉共同居住，其等間具有緊密生活共同體之關係，亦具有家庭暴力防治法之家庭成員關係。

薛彗昀、何耿賢、李嘉偉3人及未成年之薛女，均明知女嬰為年僅1歲6個月左右，不具自理生活能力、需人照顧之兒童，卻自2019年1月1日起，共同基於對未滿16歲之人施以凌虐（即妨害幼童自然發育）之犯意聯絡，由薛彗昀假借薛女前曾墮胎，以此虛構該墮胎嬰靈附身女嬰身上，再佯以「李芸熙」名義在其等「吃喝拉撒睡」臉書群組中告知何耿賢、李嘉偉、薛女，並謊稱：女嬰晚上不能睡，每日只能吃1次，否則嬰靈會更加壯大，因而危害眾人。

▲可愛的小孫女遭到4名大人輪番虐打致死，外婆悲訴「人在做、天在看」。（圖／記者林悅翻攝）

薛彗昀並於1月8日起謊稱，因嬰靈作亂而導致車禍事故，但因嬰靈作亂而使被害人生命跡象極不穩定，為不使嬰靈壯大，須使女嬰晚上不能睡，每日只能吃1次等語。故其等4人即輪流阻止女嬰入睡，一見到女嬰出現睡意或入眠，即以指甲捏肉、掌打、或手持「不求人」、「愛的小手」等物，毆打僅包覆尿褲、未著任何衣物之女嬰手、腳及屁股等身體各部位，且每日僅餵食女嬰1次、180CC奶粉，以此上開方式凌虐女嬰，造成女嬰身體多處瘀血、瘀青，且營養狀況逐漸惡化，期間李嘉偉及何耿賢為阻止女嬰入睡，於情緒暴怒下，甚至將女嬰抱起，摔在鋪設棉被之床板等處。

且薛女亦曾將女嬰與薛彗昀所飼養之幼犬，一同關在狗籠內。一再反覆以前開方式，對女嬰施以非人道之凌虐，造成女嬰身體遍滿瘀血、瘀青、及左腦頂部蜘蛛膜下出血等傷勢，營養狀況則接近臨界線。

1月15日凌晨，薛彗昀等4人主觀上雖已預見女嬰甫年滿1歲6個月，如繼續施以凌虐（不餵食、不能睡覺、要一直哭），甚至加以身體上毆打等行為，將導致女嬰死亡之結果，竟將其等妨害幼童發育之犯意聯絡，升高為縱然造成女嬰死亡，亦不違背其等本意之殺人不確定故意之犯意聯絡，先由薛女以鞭打等方式，阻止女嬰入睡，並一直哭；而後李嘉偉自15日凌晨2時許起至5時許止，以「愛的小手」等物，憤而重手暴打女嬰胸、腹及背部等身體部位，連續約3小時之久，造成女嬰受有胸部、背部長條狀瘀血瘀青等傷害；繼由薛彗昀、何耿賢接手，再以毆打之方式，阻止女嬰入睡。直至天亮即早上約六時多許，始行罷手，而各自就寢。

▲4人發現情況不對後，立即將女童送往醫院急救。（圖／記者林悅翻攝）

直至同日下午5時許，其等4人先後睡醒後，雖發見女嬰已體溫下降、眼睛翻吊、生命跡象極為微弱，但均視若無睹，仍出門變賣薛彗昀之手機，再前往KTV唱歌。期間，李嘉偉因女嬰已30多小時未進食，而餵食女嬰清粥，然女嬰終因「大面積之瘀傷，造中央血管（主動脈）之血液貯積於周邊組織中，引發低容積性休克」而死亡。而其等4人於確認女嬰死亡後，因討論如何卸責，遲至15日晚上9時49分許，始由李嘉偉駕車，由薛女將女嬰抱至台南市民生路「郭綜合醫院」急診室求救。經醫生急救後，女嬰仍於15日深夜10時32分宣告不治死亡。

合議庭認為被告3人雖均否認有殺人故意，然法院依調查證據之結果，及被告薛彗昀等4人就本案起因、案發過程、使用之兇器、下手力量之輕重、女嬰受傷情況，並被告薛彗昀等4人攻擊後之後續動作等具體情形綜合判斷，堪認被告薛彗昀等4人先共同基於對於未滿16歲之人施以凌虐之犯意聯絡，於1月15日凌晨，其等犯意聯絡升高為縱然造成女嬰死亡，亦不違背其等本意之殺人不確定故意之犯意聯絡，並因而造成女嬰死亡之結果。故本案事證明確，被告3人不確定故意殺人之犯行，均堪認定，應予依法論科。本案上訴台南高分院，21日上午合議庭宣判，駁回上訴，維持原審判決。

▼薛彗昀、何耿賢、李嘉偉等3人一審後認為刑期過重，上訴求減刑，但遭二審法官駁回，維持原判決。（圖／記者林悅翻攝）