　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南虐童致死／恐怖表姨媽誆「嬰靈附身」！聯手虐毆女童關狗籠　上訴求減刑遭駁

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台南虐童致死案，二審判決結果出爐。（圖／記者林悅翻攝）

▲外婆捧著一歲半小孫女的遺照。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

震驚社會的台南1歲女童遭集體虐死案，台南地院一審依成年人故意對兒童犯殺人罪，判虐殺女童主犯薛彗昀及男子李嘉偉無期徒刑，均宣告褫奪公權終身，薛女丈夫何耿賢重判18年，薛彗昀意圖以患有「思覺失調型人格障礙症」求取減刑，不被合議庭採認，台南高分院21日上午宣判，駁回上訴，維持原判，可上訴。

台南地院一審判決指出，未成年之生母薛女（另由台南地院少年法庭判刑13年）離婚後獨自撫養女嬰，並自2018年11月7日前某日起，帶同女嬰借住於其表姊薛彗昀（女童之表姨媽）位在台南市開元路的租屋處，與成年人薛彗昀、其夫何耿賢、友人李嘉偉共同居住，其等間具有緊密生活共同體之關係，亦具有家庭暴力防治法之家庭成員關係。

薛彗昀、何耿賢、李嘉偉3人及未成年之薛女，均明知女嬰為年僅1歲6個月左右，不具自理生活能力、需人照顧之兒童，卻自2019年1月1日起，共同基於對未滿16歲之人施以凌虐（即妨害幼童自然發育）之犯意聯絡，由薛彗昀假借薛女前曾墮胎，以此虛構該墮胎嬰靈附身女嬰身上，再佯以「李芸熙」名義在其等「吃喝拉撒睡」臉書群組中告知何耿賢、李嘉偉、薛女，並謊稱：女嬰晚上不能睡，每日只能吃1次，否則嬰靈會更加壯大，因而危害眾人。

▲▼台南虐童致死案，二審判決結果出爐。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南虐童致死案，二審判決結果出爐。（圖／記者林悅翻攝）

▲可愛的小孫女遭到4名大人輪番虐打致死，外婆悲訴「人在做、天在看」。（圖／記者林悅翻攝）

薛彗昀並於1月8日起謊稱，因嬰靈作亂而導致車禍事故，但因嬰靈作亂而使被害人生命跡象極不穩定，為不使嬰靈壯大，須使女嬰晚上不能睡，每日只能吃1次等語。故其等4人即輪流阻止女嬰入睡，一見到女嬰出現睡意或入眠，即以指甲捏肉、掌打、或手持「不求人」、「愛的小手」等物，毆打僅包覆尿褲、未著任何衣物之女嬰手、腳及屁股等身體各部位，且每日僅餵食女嬰1次、180CC奶粉，以此上開方式凌虐女嬰，造成女嬰身體多處瘀血、瘀青，且營養狀況逐漸惡化，期間李嘉偉及何耿賢為阻止女嬰入睡，於情緒暴怒下，甚至將女嬰抱起，摔在鋪設棉被之床板等處。

且薛女亦曾將女嬰與薛彗昀所飼養之幼犬，一同關在狗籠內。一再反覆以前開方式，對女嬰施以非人道之凌虐，造成女嬰身體遍滿瘀血、瘀青、及左腦頂部蜘蛛膜下出血等傷勢，營養狀況則接近臨界線。

1月15日凌晨，薛彗昀等4人主觀上雖已預見女嬰甫年滿1歲6個月，如繼續施以凌虐（不餵食、不能睡覺、要一直哭），甚至加以身體上毆打等行為，將導致女嬰死亡之結果，竟將其等妨害幼童發育之犯意聯絡，升高為縱然造成女嬰死亡，亦不違背其等本意之殺人不確定故意之犯意聯絡，先由薛女以鞭打等方式，阻止女嬰入睡，並一直哭；而後李嘉偉自15日凌晨2時許起至5時許止，以「愛的小手」等物，憤而重手暴打女嬰胸、腹及背部等身體部位，連續約3小時之久，造成女嬰受有胸部、背部長條狀瘀血瘀青等傷害；繼由薛彗昀、何耿賢接手，再以毆打之方式，阻止女嬰入睡。直至天亮即早上約六時多許，始行罷手，而各自就寢。

▲▼台南虐童致死案，二審判決結果出爐。（圖／記者林悅翻攝）

▲4人發現情況不對後，立即將女童送往醫院急救。（圖／記者林悅翻攝）

直至同日下午5時許，其等4人先後睡醒後，雖發見女嬰已體溫下降、眼睛翻吊、生命跡象極為微弱，但均視若無睹，仍出門變賣薛彗昀之手機，再前往KTV唱歌。期間，李嘉偉因女嬰已30多小時未進食，而餵食女嬰清粥，然女嬰終因「大面積之瘀傷，造中央血管（主動脈）之血液貯積於周邊組織中，引發低容積性休克」而死亡。而其等4人於確認女嬰死亡後，因討論如何卸責，遲至15日晚上9時49分許，始由李嘉偉駕車，由薛女將女嬰抱至台南市民生路「郭綜合醫院」急診室求救。經醫生急救後，女嬰仍於15日深夜10時32分宣告不治死亡。

合議庭認為被告3人雖均否認有殺人故意，然法院依調查證據之結果，及被告薛彗昀等4人就本案起因、案發過程、使用之兇器、下手力量之輕重、女嬰受傷情況，並被告薛彗昀等4人攻擊後之後續動作等具體情形綜合判斷，堪認被告薛彗昀等4人先共同基於對於未滿16歲之人施以凌虐之犯意聯絡，於1月15日凌晨，其等犯意聯絡升高為縱然造成女嬰死亡，亦不違背其等本意之殺人不確定故意之犯意聯絡，並因而造成女嬰死亡之結果。故本案事證明確，被告3人不確定故意殺人之犯行，均堪認定，應予依法論科。本案上訴台南高分院，21日上午合議庭宣判，駁回上訴，維持原審判決。

▼薛彗昀、何耿賢、李嘉偉等3人一審後認為刑期過重，上訴求減刑，但遭二審法官駁回，維持原判決。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南虐童致死案，二審判決結果出爐。（圖／記者林悅翻攝）

ET快訊
UberEats訂餐中千萬！1、2月發票有7張千萬大獎沒領　
帳戶連3個月狂被「Google小額扣款」　過來人揭超驚人內幕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄民政局長LINE籲「罷韓不去投票但要監票」　檢：已分案偵辦

金髮男點燃瓦斯！中華路夜市遭縱火　盧秀燕：絕不寬貸、一定嚴懲

醉女與老公半夜大吵　竟在他面前淋汽油自焚！⋯全身70%燒傷命危

騎車講電話害行人撞成「左臉粉碎性骨折」　騎士坐牢再賠86萬

台中縱火男鬼祟徘徊！警面前「抱瓦斯桶點火」　波及14店家…到案稱：心情不好

獨／19歲嫩妻趁夫入獄竟偷吃放閃！公公跟監4個月...她站娘家門前洗門風認錯

快訊／立委黃秀芳座車「八卦山對撞」！車頭爛毀　駕駛重傷送醫不治亡

台南虐童致死／恐怖表姨媽誆「嬰靈附身」！聯手虐毆女童關狗籠　上訴求減刑遭駁

4大人接棒虐打…台南1歲半女童「雙眼上吊」斷氣！表姨媽求減刑　二審結果出爐

朝瓦斯點火…台中縱火犯「壓制畫面」曝光！14店家遭波及　女童痛哭：好可怕

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

520就職大典蔡英文唱國歌全沒漏　美首次祝賀：台灣是可靠夥伴！

牧羊犬化身奶爸照顧等家幼貓　跨種族的愛！親舔、陪玩超暖心

高雄民政局長LINE籲「罷韓不去投票但要監票」　檢：已分案偵辦

金髮男點燃瓦斯！中華路夜市遭縱火　盧秀燕：絕不寬貸、一定嚴懲

醉女與老公半夜大吵　竟在他面前淋汽油自焚！⋯全身70%燒傷命危

騎車講電話害行人撞成「左臉粉碎性骨折」　騎士坐牢再賠86萬

台中縱火男鬼祟徘徊！警面前「抱瓦斯桶點火」　波及14店家…到案稱：心情不好

獨／19歲嫩妻趁夫入獄竟偷吃放閃！公公跟監4個月...她站娘家門前洗門風認錯

快訊／立委黃秀芳座車「八卦山對撞」！車頭爛毀　駕駛重傷送醫不治亡

台南虐童致死／恐怖表姨媽誆「嬰靈附身」！聯手虐毆女童關狗籠　上訴求減刑遭駁

4大人接棒虐打…台南1歲半女童「雙眼上吊」斷氣！表姨媽求減刑　二審結果出爐

朝瓦斯點火…台中縱火犯「壓制畫面」曝光！14店家遭波及　女童痛哭：好可怕

專業照顧國家級武術選手　安南醫院中西合療護國手

大學個人申請招生放榜！5萬考生獲分發　錄取率6成創新高

工程師暈船閃婚正妹GG了！　連辦2場婚禮傾家蕩產…不到1年離婚「下場超悽慘」

「攀岩美女」李虹瑩防疫期間爬桌子　秀變態肌力超反差

像開彩券大獎！陳宗彥憶「台灣疫情2危機」壓力大：歐美境管速度較慢

德丙有3人疑似確診正接受隔離　全隊暫停訓練沒有恢復時間表

復旦高中妹太撩人　一張照片「破千人轉發」狂收騷擾信

高雄民政局長LINE籲「罷韓不去投票但要監票」　檢：已分案偵辦

全民瘋身體保健　全球第1瓶含「氫」健康系氣泡水近日爆紅

新人曹楊正式成周杰倫師弟...曝光「跑龍套→男主角」超勵志故事！

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

21歲國道警遭時速破百0煞車撞死！媽見這幕淚崩：哥哥啊

立委座車八卦山對撞！民車駕駛不治亡

即／台中中華夜市大火　濃煙竄天際

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

台南虐童致死案　二審結果出爐

刮中200萬！媽沉迷刮刮樂「退休金、房子全沒了」

迷昏女富商！2台商爆打完扒褲丟包　她滿肚膿血慘死

暗夜與夫口角　醉女淋汽油自焚

台北工人墜落10m！四肢斷裂慘死

台中中華路夜市遭縱火　金髮男落網

更多熱門

相關新聞

台南虐童致死案　二審結果出爐

台南虐童致死案　二審結果出爐

台南1歲半女童「棠棠」2019年初遭到當時年僅17歲的生母薛女、20歲的表姨媽薛彗昀、25歲的表姨丈何耿賢、及27歲的友人李嘉偉凌虐致死；一審判處李嘉偉與薛彗昀無期徒刑、何耿賢有期徒刑18年、生母薛女有期徒刑13年。其中李嘉偉、薛彗昀、何耿賢認為刑期過重，不服上訴二審，並請求改過自新機會；二審判決今出爐，法官認為3人惡性重大，判處XXX。

台積電捐贈台南市警局餅乾慰勞員警

台積電捐贈台南市警局餅乾慰勞員警

台南路樹倒塌造成蔡姓女子死亡市府慰問

台南路樹倒塌造成蔡姓女子死亡市府慰問

最強梅雨鋒面逼近台南做好防汛整備

最強梅雨鋒面逼近台南做好防汛整備

900台空氣品質微型感測器守護台南空品

900台空氣品質微型感測器守護台南空品

關鍵字：

台南虐童表姨媽薛彗昀

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

梅雨「重頭戲」登場防治災　全台4天降雨熱區、時程出爐

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

羅志祥7千字懺情文太長！　他「濃縮成12字」被推爆

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面