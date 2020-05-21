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88萬粉專蒸發！486先生自嘲「變成癟三了」合作秒喊卡...搧了我一巴

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

486先生-陳延昶總經理。(圖／記者劉恒成攝)

▲486先生向來是有話直說！(圖／記者劉恒成攝)

記者劉維榛／綜合報導

擁有88萬人追隨的「486先生」粉絲團突然一夜消失，486先生成立新社團後，他也首度發文透露嘗盡人情冷暖，昨（20）日無預警被廠商通知停止拍攝工作，486感嘆「失去了88萬粉團486當場被人鄙視了，失去了88萬的粉團486變成癟三了！」

目前486先生粉專被停權，團隊也積極向臉書官方申訴中，至於剛成立的「486好物與開箱」粉絲卻不到以前的1/10，按讚2.4萬人、訂閱數2.6萬人。歷經這場「滅團」災難，486先生頗有感概，「新創的粉團人數少，所以先前在防疫期間我們不遺餘力幫忙的業者，昨天打了我的臉，搧了我一巴掌。」

請繼續往下閱讀...

他娓娓道來，上週收到某業者的住宿券，「最不想占人便宜的我，第一時間趕快PO出來謝謝對方好意，也為對方再做一次宣傳，再幫忙打一次廣告」，雙方也敲定今日商業午餐推薦。怎料廠商臨時喊卡，486先生傻眼表示，「昨天一聽到取消的消息，我是在笑，但哥心裡真的很難受，這社會難道就我一個人在講人情事故？活了50歲我還是幼稚了」，

486先生甚至用重話，「失去了88萬粉團486當場被人鄙視了，失去了88萬的粉團486變成癟三了。」事後，486把住宿券也寄回給廠商，「我這人真的不喜歡占人便宜...我知道現階段新粉團人數還不多，對方不想浪費時間不想浪費幾個商業午餐，畢竟一個便當也要一兩百元。！」

至於粉專為何會憑空消失？486表示，「對於粉團的事情，我還是秉持事緩則圓給臉書一個處裡的時間，所以後續的步驟我們在等待著，過幾天事情確定後我可能會開記者會跟大家公布始末。」

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