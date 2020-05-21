LINE電腦版大改版！10項功能全面升級　輸入視窗自動拉大、支援訊息貼圖

▲LINE電腦版10項功能全面升級。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

相信不少用戶已經發現LINE電腦版Windows 6.0.1全面升級，這次的升級全是超有感的功能優化，雖然MAC 6.0.2版本升級還要稍等，但是已經成為用戶熱烈討論的話題，主要包括的就是整體使用介面的翻新與多達10項改善或新增的項目。

LINE表示，電腦版在台灣的使用率高，目前台灣月活躍用戶已經超過500萬，為了讓大家使用上更便利，去年LINE總部負責電腦版的團隊曾經來過台灣，非常認真的做了好幾波使用者調查，鎖定的用戶族群，包括LINE電腦版重度用戶、輕度用戶、上班族、學生等等，作為改版的重要依據。

▲LINE電腦版介面翻新。（圖／翻攝LINE）

LINE指出，電腦版6.0.1是一個很大的改版，主要是指整體使用介面翻新，並且有多達10項改善或新增的項目，整體畫面配置仍屬熟悉，但是閱讀感更舒服，使用起來更順手，舉例來說，這次的大改版就像房子重新粉刷與整修，為用戶增添實用的新傢俱。

首先，這次電腦版改善整體畫面設計以利瀏覽，讓用戶第一眼印象就是畫面變得更加舒服乾淨，雖然整體的畫面配置異動不大，但其實有很多細緻的調整，例如讓許多區塊的隔線變得更簡潔，並放大字體，讓瀏覽視窗變得更美觀，最重要的是長時間使用的時候，閱讀起來將更清楚舒適。

▲撥打通話的按鍵，搬到視窗右上角。（圖／翻攝LINE）

第2項就是將撥打通話的按鍵調整至右上角、點選懸浮按鍵也可建立群組，這些都是跟手機版本的位置一樣，而且這個改動也是來自於用戶的意見回饋，因為有許多用戶表達希望電腦版的按鍵位置或功能，盡可能與手機版一樣，讓用戶可以直覺尋找按鍵。

▲電腦版主選單點選LINE貼文串圖示，將直接開啟網頁版。（圖／翻攝LINE）

第3項則是主選單納入多項LINE服務的捷徑，讓主選單有三顆按鍵跟之前不一樣，分別是貼文串、LINE HUB、服務，而共同點就是點選後都是開啟該服務的「網頁版」，可以輕鬆瀏覽LINE所提供的多種服務，不用額外下載直接觀看，而且都是用LINE帳號登入，並支援多螢幕觀看。

同時，用戶在主選單點選「貼文串」圖示的時候，之前會在電腦版裡面打開貼文串，更新後則會直接開啟LINE貼文串的網頁版，主要有2個好處，一個是把貼文串的完整功能，或最新功能加上去，像是有趣的新功能「探索」，另一個好處就是可以不用一直切換貼文串跟聊天的頁面。

▲更新後主選單上的LINE HUB入口。（圖／翻攝LINE）

此外，LINE HUB彙集LINE TODAY的新聞、LINE TV的戲劇，以及LINE購物相關推薦內容，讓用戶在工作或個人閱讀時需要搜尋LINE TODAY上的新聞，透過LINE HUB最方便，只要點開即可閱覽，還能分享給好友，或存到Keep當中。

▲聊天訊息輸入視窗將會自動延展。（圖／翻攝LINE）

第4項是聊天訊息輸入視窗將會自動延展，因為LINE觀察到使用電腦版的用戶，大多都是用在工作溝通，多數習慣一口氣打好一大段文字，再一次按下傳送，但是字很多的時候，總需要手動調整輸入框的「高度」，現在更新後，輸入框的高度會隨著打字的份量增加而「自動長高」。

▲選擇字體路徑：設定 > 基本設定 > 字體。（圖／翻攝LINE）

第5項是選擇字體將會套用至LINE電腦版整體顯示設定，因為之前在LINE電腦版的設定中選擇字體時，這個字體僅會套用在「訊息」上，但是更新後所選擇的字體將會套用在LINE電腦版「所有介面」的字體，不過這個功能目前僅限電腦版。

此外，使用者調查團隊也筆記了台灣用戶喜歡的字體，並在這次的電腦版更新中，讓用戶可以在LINE電腦版設定「字體新增」，其中Window版本新增字體，包括黑體(Microsoft JhengHei UI)、標楷體(kaiu)、新細明體(mingliu) ，Mac版本新增字體，包括標楷體(kai)、蘋方體(PingFang)。

▲過期的照片、影片、檔案，還是可以看到預覽。（圖／翻攝LINE）

第6項是可顯示過期照片及影片的縮圖以利辨識 ，主要是在LINE傳送的的照片、影片、檔案，其實是有下載期限，但更新後有3個讓大家使用更方便的地方，包括可顯示「預覽縮圖」、清楚標示「已過期」，以及視窗右上角的選單，再點選「檔案」，可以看到紅色標示的「下載期限」。

▲聊天訊息強調新增2個按鍵。（圖／翻攝LINE）

第7項就是「聊天訊息強調」，包括重新命名、圖示優化、支援Mac上的觸控列，LINE強調該功能非常受到歡迎，只要在電腦版輸入框反白文字，就可以選擇要套用哪一種強調字型，而且還新增2個按鍵，總共五種強調字型都有對應的按鍵，包括粗體、斜體、刪除線、紅字框與段落框。

LINE表示，「聊天訊息強調」功能的套用僅限電腦版，套用效果也只有在電腦版上看得到，適合的使用情境，像是在字數份量較多的一則訊息，可以透過套用聊天訊息強調字型，將重點標示出來，方便對方可以清楚看到。

▲一鍵關閉所有提醒的「通知」。（圖／翻攝LINE）

第8項是新增按下主選單裡的「通知」圖示，可一次關閉所有提醒，讓用戶可以一次關閉所有聊天視窗的提醒，舉例來說，如果等一下要用自己的電腦投影，又很怕「您有新訊息」的提醒一直跑出來，就可以先按下這個按鍵，雖然「未讀」數字一樣會顯示，但就不怕漏掉訊息，可以晚點再看。

▲訊息貼圖支援電腦版，還可以編輯文字。（圖／翻攝LINE）

第9項是支援全新「訊息貼圖」，有別以往貼圖，最大的亮點就是可以單張編輯儲存、每張貼圖最多可輸入100個字，用戶能揮灑創意，針對不同情境想說什麼就說什麼，而現在電腦版也支援訊息貼圖，更新後就可以看到朋友傳的訊息貼圖寫什麼，也可以直接在電腦上編輯文字後傳送。

▲視訊通話將可預覽自己在畫面中呈現的樣子。（圖／翻攝LINE）

第10項則是預告視訊通話將會有多項功能更新，讓用戶可以先預覽自己在畫面中呈現的樣子，例如套用濾鏡的樣子，再加入視訊通話，這個部分則是Mac先行，Window則是之後上線，而且除了讓背景一鍵模糊，現在還可以套用背景圖片，並在來電畫面中的按鍵，新增「關麥克風」、「開始視訊」、「靜音」的文字，讓用戶不怕因為不確定小圖示代表的意思而誤按。

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