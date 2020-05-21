李氏力場解密！香港原來靠台灣擋颱風

文／香港01

【天文台氣象冷知識】香港又到打風季節，2020年第一個颱風「黃蜂」亦正吹向香港。但大家有沒發覺，很多時颱風吹到香港時都會減弱，香港變得相對安全，原來竟是依靠台灣和呂宋島？

「黃蜂」減弱後，相信到香港影響不大，但為何不少颱風吹向香港時都會減弱呢？天文台前助理台長梁榮武在「天文台氣象冷知識」片段中，曾解釋逼港颱風減弱因由，原來與台灣和呂宋島大有關係！

資料來源：天文台

至於颱風吹來香港時突然轉彎，例如今次「黃蜂」就會90度直角轉彎離開，是否意味香港果真受「李氏力場」保護，天文台就曾拍片拆解「李氏力場 （註）」真身，「元兇」就是它！

資料來源：按此

教你睇颱風強度 兩大必備天氣App

在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

至於會否懸掛八號風球，天文台會參考由8個參考測風站組成的網絡錄得的風力資料，而當半數或以上測風站錄得或預料錄得的持續風速，達到每小時63至117公里，且風勢可能持續時，便會發出八號信號；三號信號則是每小時41至62公里。大家可從觀測到的颱風風力探知一二。

看完颱風強度，就要預測天氣變化了。以下兩個必備天氣App，掌握天氣變化就更容易。

「我的天文台」：

作為香港人，首先必備的當然是香港天文台研發的「我的天文台」App。這個App除了可以接收一般天氣、驟雨風暴警告外，還可以查看風暴預測路徑、分區天氣、降雨量，更有地球天氣，是居家旅行必備app。

「Windy」同樣可以查看風暴資訊、路徑、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比天文台更詳細的是，只要把地圖放大並點擊你關心的位置，便可看到當個地點的溫度、風速、雨量及天氣預報。惟如果要接收到天氣警告通知，需要安裝天文台App。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

註：李氏力場（英語：Li's Field／Li's Force Field）是一個廣泛於香港流傳的惡搞文化，源於香港市民不滿熱帶氣旋吹襲香港時，香港天文台沒有發出八號或以上熱帶氣旋警告信號，致大批市民在暴風下仍不能停工、停課。部分市民諷刺天文台和李嘉誠為首的商界官商勾結，以免股市停市和大多數行業停工而使商界利潤減少，後來演變為譏諷李嘉誠設立了能阻擋、甚至控制熱帶氣旋的移動路徑及速度的「李氏力場」，避免因停工、停市而招致經濟損失。（資料來源：維基百科）