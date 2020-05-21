「一團團紫色區塊強對流」　鄭明典PO圖示警：被掃過會有可觀降雨！

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局代理局長鄭明典今天（21日）PO出衛星雲圖提醒，梅雨季豪大雨要防的就是這種「一團一團的強對流」系統，常常是連續而來，「在旁邊沒事，被它們掃過就會有可觀的累積降雨。」

氣象局今晨對台南市、高雄市、屏東縣和澎湖縣發布「大雨特報」，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今南部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

請繼續往下閱讀...

▲鄭明典說，衛星雲圖上是一團一團紫色區塊，其中有一個尖端對流特別強烈。（圖／翻攝鄭明典臉書）

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到滯留鋒面加上西南風增強，各地有短暫陣雨或雷雨，中南部下午起雨勢明顯較大，累積雨量會比較多；今和周五各地有局部大雨或豪雨，其中中南部有豪雨以上等級降雨。

▼雷達回波圖顯示，水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，今西南風逐漸增強，周五、周六達到「西南氣流」等級，其中又以周五的風速最強；目前預報顯示，今下半天到周五是這波雨勢最大的時間，但仍有變化情形。

劉沛滕說，周六雨勢稍微往中南部集中過去，但降雨還是比較強；周日到下周二鋒面稍微南移，西南風也沒比較強，但鋒面位置仍接近中南部，仍有局部大雨或豪雨，其他地區也容易下雨；下周三鋒面位於巴士海峽，降雨以南台灣為主，中南部有陣雨或雷雨，其他地區也容易下雨，鋒面影響長達一周。

「一團一團的強對流！」鄭明典在臉書說，梅雨季豪大雨要防的就是這種系統，衛星雲圖上是一團一團紫色區塊，其中有一個尖端對流特別強烈，「這種系統移動緩慢，生命期長，所以在它正底下接受到的雨量會很大。更嚴重的是，這種系統常常是連續而來，在旁邊沒事，被它們掃過就會有可觀的累積降雨，繼續觀察。」