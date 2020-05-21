兩會看點／中外聚焦陸經濟、中美對立　詭譎台海局勢受關注

▲2020大陸兩會，中外媒體將聚焦經濟、疫情防控、大國外交、中美關係。（資料圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

今年受疫情影響的大陸全國「兩會」將於5月21日登場，防疫視訊會議也是今年新亮點，中外媒體將聚焦經濟、疫情、外交、中美關係。最重要議題還是大陸應對全球景氣下行的壓力，國務院總理李克強2020年「政府工作報告」要如何設定今年GDP增長目標。另外，中美關係對立也牽動後續兩岸局勢，成為今年兩會看點排行榜。

「保六難貫徹」淡化GDP增速目標

過去，大陸對於每年GDP增速指標使命必達，尤其2019年受中美貿易戰衝擊，全年經濟成長保住6.1%底線。但今年疫情變化大，保六戰難以貫徹，許多大陸經濟學者建議，「世界疫情防控將常態化，大陸經濟情勢不同於以往，建議今年應該淡化GDP增長目標，宏觀政策逆週期的調節力度可以更加大靈活。」

▲疫情衝擊下，大陸各界學者推估，今年GDP增速能達到3％已經很了不起（圖／路透）

北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫15日在「消費券的中國實踐」發布會上表示，大陸有能力使下半年GDP增速達到15％，但並沒有實行超規模財政貨幣刺激政策的必要，因為要為明年留出政策空間。他也預測，今年全球經濟增速預測僅為負3％，大陸能達到3％的經濟增速，足足比全球經濟增速高出6％，是非常了不起的成績。

另外，刺激消費內需也是重點目標，能否成功還，大陸首先改善失業率、中小企業倒閉潮。就業問題十分嚴峻，大陸學者分析，今年的就業目標不會弱化，保居民就業再次放在首位，也是兩會討論的重點之一。

▲疫情衝擊下，中美之間外交角力將持續進行。（圖／路透）

疫情下「中美角力戰」

從中美貿易戰開始，到這場無疫情，中美之間的分歧加大，美國多次公開指責大陸隱匿疫情、公開稱新冠病毒是「武漢病毒」，聯合其他國家企圖發動向大陸索賠，這股聲浪越來越大，成為大陸未來經濟、政治、外交面臨巨大國際壓力，尤其，中美關係越走越遠，先前，外國媒體大膽假設是否朝向新冷戰局面？中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建曾表示，「現在中美關係處臨界點，可能處在一個冷戰的序幕期，但絕不可能回到過去冷戰時期。」而今年兩會大陸的國際外交政策格外重要。

另外，蔡英文520總統就職前夕，美國國務親蓬佩奧電賀蔡英文，創下最近幾十年來，首次有美國國務卿公開祝賀開啟任期並且稱呼對方總統。立刻引起大陸外交部、國防部、國台辦的同聲譴責。台美關係加速友好，加上蔡英文拒絕「一國兩制」，與大陸「九二共識」理念背道而馳，未來台海局勢變化引人關注，港台問題都是兩會看點。

▲李文亮事件點出大陸公衛、醫療問題缺失，希望有大刀闊斧的改革。（圖／路透社）

李文亮事件「催生公衛改革？」

大陸吹哨人李文亮率先接露新冠疫情的存在和威脅性，他的不幸過世，也激發大陸民眾重新認識，醫療衛生安全的重要性，網路上開始醞釀，希望政府針對公衛、醫療體系的改革聲浪北京國際戰略研究中心副主任、南京大學中國南海協同創新研究中心執行主任朱鋒接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，目前大陸疫情回穩，對於過去守舊醫療主義，會有新一波改革，也算是對這次疫情總結。

《ETtoday新聞雲》訪問中國國際問題研究院副院長阮宗澤也回應，這次疫情暴露不少問題，一些社區、地方性的醫療衛生的資源應該要加強，同時讓大陸政府意識到要投入更多的資源，提升和加強公共醫療衛生能力的建設。阮宗澤強調，「我不知道（兩會）是不是會有這樣一個議案和提案，我想一定會發出一個非常堅定、清晰的聲音。」

▲明年執行「十四五」規劃，是否還有台商新機遇，列入兩會觀望看點。（示意圖／路透社）

「十四五」規劃台商新機遇

今年是「十三五」規劃的收官之年，也是「十四五」規劃的醞釀之年，起止時間是2021-2025年。截至目前，大陸已經執行，第十三個五年計劃，主要對國家重大建設專案、生產力分佈和國民經濟重要比例關係等作出長遠規劃，因此，外界規估今年兩會的政策討論也會涉及到「十四五」規劃的制定方向，台商也非常關注。

目前「十三五」規劃有提到擴大兩岸人員往來，完善台灣民眾待遇政策措施，並推出31條、26條對台政策。國台辦主任劉結一15日對外發布台企11條政策，鼓勵參與新基建。外界解讀，儘管台海關係緊繃、世界景氣嚴峻，大陸希望藉由經濟政策穩定台商的不安心。明年即將執行的「十四五」規劃，中華戰略學會研究員張競也喊出別忽略台灣言論，是否還有台商新的機遇，也列入今年兩會值得觀望看點。

▲大陸兩會《民法典》的審議，牽動民生需求備受外界關注。（示意圖／路透社）

從《民法通則》走到《民法典》

這次，大陸兩會還有一個關注焦點，《民法典》的審議。1949年以後，大陸一直沒有出台一部完善的《民法》。改革開放後，大陸開始實施《民法通則》和多項單行法。2017年通過《民法典》的主要章節《民法總則》，許多分則編像是物權編、婚姻家庭編仍未實行。2019年年底《民法典》草案公佈，根據大陸政府稱，在公開徵求意見後，收到1.3萬名網友提出11萬多條的意見，再加以操考彙整進去。

據了解， 《民法典》草案共七編，依次為總則編、物權編、合同編、人格權編、婚姻家庭編、繼承編、侵權責任編。一但在這次兩會省議通過，未來大到合同簽訂、公司設立，小到繳納物業費、處理離婚糾紛，在《民法典》都可以找到依據。