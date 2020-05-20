「台日一定要同行」！日代表賀史上最簡單就職典禮　網狂喊：太感人

▲日本台灣交流協會臉書貼出駐台代表泉裕泰署名的賀詞。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）



記者王致凱／綜合報導

日本駐台灣代表泉裕泰20日透過臉書向總統蔡英文和副總統賴清德致上賀詞。泉裕泰說，能夠親也目睹見證520這一刻，「是我一生中的榮幸」；他說，「今天的可貴，更讓我感受到自己肩膀上的重量。日本不會離開台灣，也離不開台灣，日台一定要同行。」

今年是正副總統直選以來第七次就職典禮。泉裕泰感性地寫道，「5月的微風中，蔡總統的就職演說於十點整準時開始。本人凝視舞台，聆聽總統演說，感受這一天在歷史中的重量。」

他說，台灣一直是「堅韌之島」，「前輩們艱苦開闢了民主之路，一步步的歷程、一滴滴的血淚、一張張的選票，以及令全世界刮目的台灣防疫模式，這些無數的力量構成了今天這一刻。」

他表示，此次就職典禮是「史上最簡單的就職典禮」，沒有華麗的宴會或煙火，但卻向全世界宣告台灣堅韌的決心。泉裕泰強調，「日本不會離開台灣，也離不開台灣，日台一定要同行。這是我的責任、更是我的肺腑之言。」

泉裕泰說，新的4年開始了，衷心期待能攜手繼續與台灣共事，「520擋住了雨勢，雲層間透露出一絲5月的陽光，在119歲的台北賓館綠色的草坪上，我看到層層白雲下發光的台灣之美，一瞬間的陽光中更閃耀的台灣力量，恭喜蔡英文總統，恭喜賴清德副總統，恭喜台灣。」

對此，網友紛紛留言說，「台日關係更加緊密」、「寫得太好了，感人」、「謝謝大使祝福」、「謝謝泉大使」、「台日友好」、「謝謝大使，非常有溫度的文字。」