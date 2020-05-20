　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

郭力菁／你家漏水卻找我家負責？鄰舍糾紛怎解

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼漏水，鄰居糾紛，房屋，空間設計。（圖／視覺中國）

▲遇到漏水該怎麼辦？首先得先確定原因為何才能知道責任歸屬。（圖／視覺中國）

家是避風港，回家讓人感到安穩舒適，是忙碌的現代人最想擁有的小確幸，但如果家裡漏水了，可真的是讓人煩上加煩啊！

遇到漏水該怎麼辦？首先得先確定原因為何才能知道責任歸屬。若漏水原因能一望即知固然很好，但通常要確認漏水原因，往往須進入左鄰右舍的家查看，如果鄰居們又不願配合該怎麼辦呢？

依《公寓大廈管理條例》第6條規定，各住戶對於他住戶因維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，必須進入其專有部分或約定專用部分時，不得拒絕。若住戶拒絕，經協調仍不履行時，住戶、管理負責人或管理委員會得按其性質請求各該主管機關罰鍰或起訴，請求該住戶允許進入。

所以最好的方法，首先是先以協調的方式請求進入查看，若遭拒絕時，可以請主管機關對該鄰舍處以罰鍰。若還是罰不怕，最後一步就是起訴，請法院處理。

原因找出來後，依《公寓大廈管理條例》第10條、第12條之規定，漏水原因及責任歸屬大致可分幾種類型：

1.專有部分、約定專用部分之修繕、管理、維護，由各該區分所有權人或約定專用部分之使用人為之，並負擔其費用。

2.共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。其費用由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。

3.專有部分之共同壁及樓地板或其內之管線，其維修費用由該共同壁雙方或樓地板上下方之區分所有權人共同負擔。但修繕費用係因可歸責於區分所有權人之事由所致者，由該區分所有權人負擔。

此時，應負責者就得負責修繕漏水，或支付修繕費用及負擔因漏水而造成的損害（例如：漏水戶的裝潢毀損、財物毀損等）。若仍不願修繕或支付費用，苦主只好提起訴訟請求了。

但應負責者也別抱持只要能拖就拖，一切等法院判決的心態，若真進入訴訟程序，法院會請公正的第三方鑑定漏水原因，昂貴的鑑定費用（通常約5萬至50萬不等）除了要由敗訴者負擔外，因為拖延修繕所造成漏水戶的損失擴大，也得一併賠償，因此僅快處理才是上策。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

●郭力菁，律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
蔡依林爸媽證實已離婚！　經紀人鬆口回應了
羅志祥發文時間「暗藏密碼」　13張「周揚青親密照」全曝光
羅志祥tag周揚青「實現她最大願望」！　悲吐：這些年我對妳製
快訊／羅志祥突發7000字「對不起我錯了」懺悔周揚青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

台南新建案「剛蓋好就漏水」！建商拖4年冷處理…屋主崩潰：一下雨就恐慌

梅雨季到！專家教5招　趁機篩選不漏水「真命好房」

漏水、霉斑不容輕忽　3大致命危機恐都由它而起

遇到漏水糾紛怎麼辦？　你一定要知道的2件事

老屋買賣6大重點！記得挑「雨天看屋」秒抓出漏水點　水管材質也有差

頂樓「加蓋鐵皮屋頂」防漏水！　她擔心被檢舉…網曝關鍵：沒圍牆面就合法

郭力菁／你家漏水卻找我家負責？鄰舍糾紛怎解

洪敏超／手機充電卻招祝融？居家用電多留意

張娟芬／謝志宏案　多麼痛的領悟

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

郭力菁／你家漏水卻找我家負責？鄰舍糾紛怎解

洪敏超／手機充電卻招祝融？居家用電多留意

張娟芬／謝志宏案　多麼痛的領悟

日媒評論：蔡英文新任期將面對「受陸孤立」的巨大挑戰

消防車鳴笛減速闖紅燈出勤　彰化男大生「直直衝」撞傷腿送醫

南方澳凶宅另類廣告背後有洋蔥　前屋主出海愛妻輕生...

30歲艷妻「下面太鬆」被老公嫌爆！　動手術加工狂噴血…下場GG

端午連假「澎金馬航線」尖峰訂位太滿　第二波加班機開賣時間出爐

永固-KY今日上市　掛牌首日上漲1.37%

女友糾纏前任！他抓包氣瘋　爆漿公社怒PO「薄馬流汁照」：還有影喔…下場慘爆

全程流例中文！白宮副國安顧問博明祝賀蔡英文就職：台灣值得全世界學習

申世景被譽為「臉蛋天才」　天生美肌吃「豬皮」維持彈性

男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

法律熱門新聞

郭力菁／你家漏水卻要我家負責？

張娟芬／謝志宏案　多麼痛的領悟

洪敏超／住宅火災多來自居家用電

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

張文傑／收到支付命令先提異議

告訴6月期限　法界：過了就GG

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

許恬心／在家工作者的勞權保障

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

更多熱門

相關新聞

離婚情感創傷不處理　勝訴不快樂

離婚情感創傷不處理　勝訴不快樂

夫妻離婚不只財產問題，在情感中所受到的創傷該如何修復？由資深司法記者蘇位榮主持的網路法律節目《行動法庭》，邀請魏棻卿諮商心理師，深度討論離婚後如何脫離自責的循環，在心理上重建跟自己的關係。

跟渣男／女離婚　如何自保？

跟渣男／女離婚　如何自保？

夫妻離婚財產怎麼分？律師帶你一次搞懂｜行動法庭 第65集

夫妻離婚財產怎麼分？律師帶你一次搞懂｜行動法庭 第65集

體罰毆死4歲兒　船公司少東判刑定讞

體罰毆死4歲兒　船公司少東判刑定讞

老總襲胸OL　判刑4月定讞

老總襲胸OL　判刑4月定讞

關鍵字：

法律司改人權郭力菁台灣司法人權進步協會漏水公寓大廈管理條例

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

人夫球星陳鏞基賽前「極樂酒局」纏綿辣妹！

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面