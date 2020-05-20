蓬佩奧稱蔡英文「總統」　國台辦：敦促美方恪守一中原則

▲國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

蔡英文總統520就職前夕，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發出賀電，祝賀她開啟第二個任期，並稱讚台灣是「強而有力且極可信賴的夥伴。」。對此，國台辦發言人馬曉光今（20日）表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止同台灣行任何形式的官方往來。

馬曉光說，兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將釆取一切必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整，持續推進國家統一進程。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際關係基本準則,停止同台灣進行任何形式的官方往來。

▲ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）

蓬佩奧電賀蔡英文，最引起北京不滿之處在於稱呼蔡英文為「總統」。大陸官媒《環球時報》社論也指出，大陸方面不會被華盛頓的這些動作帶偏節奏，一方面會做出新的台海博弈安排，牢牢把握這一地區局勢的戰略主動權。

《環球時報》社評進一步指出，最終決定台海局勢走向的是實力比拼。內文標題甚至強調「解放軍的戰機、軍艦朝台灣近一點，更近一點。」如果美軍更多來這個地區攪和，最受傷害的會是台灣經濟，美國的戰略風險一點也不比大陸的小。那將是大陸非常玩得起的「長期遊戲。」