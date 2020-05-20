設計VR裝置遊戲、拍照學中文　北科大獲「放視大賞」二座金獎

▲北科大碩士生邱于庭（左起）、周芸卉、王雅智、羅士欽設計App「隨拍隨得」，勇奪放視大賞金獎。（圖／台北科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台北科技大學互動設計系推出VR裝置遊戲「Funmer（重力衣）」，榮獲全台最具指標之數位設計學生創意競賽「2020放視大賞」跨領域類跨領域組金獎，另一App作品「隨拍隨得」勇奪行動應用類軟體內容創意企劃組金獎，「謎途（Bon Voyage）」、「瘋狂外送員」分別獲得遊戲類行動遊戲創作組、遊戲類-VR遊戲創作組的優選。

「放視大賞」由經濟部工業局、教育部、高雄市政府合辦，今年有近4800件作品參賽，創下史上最多作品角逐紀錄。北科大指出，互動系在跨領域類、VR遊戲類、PC遊戲類、平面類、動畫類等共入圍14件作品，顯示北科大學生跨域揮灑的非凡成績。

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▲北科大學生劉欣姿（左起）、楊雯瑄、陳沛榆 、張靖榆、Soe Miyajima設計的益智手遊「謎途」，榮獲放視大賞優選。（圖／台北科技大學提供）

金獎作品VR遊戲「Funmer（重力衣）」，由互動系學生林彥寧、陳語嫣、施宇唐、盧庭妍設計製作，互動系助理教授韓秉軒指導。團隊指出，虛擬世界裡往往無法感知物體重量，只能從視覺、聽覺上感受。他們推出這一款穿戴式的動態水流系統，利用馬達及常閉式水閥控制液體在水袋間的輸送，模擬物體在身上真實的承重感，水袋可配合遊戲拆下更換成手持武器，玩家可藉此感受四肢重量及重心的改變，享受在虛擬世界的田野裡打擊怪獸的體驗。

▲「Funmer」為穿戴式的動態水流系統，模擬物體在身上真實的承重感。（圖／台北科技大學提供）

金獎作品App「隨拍隨得」為互動所碩士生邱于庭、周芸卉、王雅智、羅士欽設計，由老師陳圳卿、戴楠青、王聖銘指導。團隊說明，中文學習對於非華人是一大拼字挑戰，英文只有26個字符，中文卻有數千種符號組合；他們運用機器學習的卷積神經網路概念系統，中文學習者只要拿手機拍下眼前的物件或中文字，就能自動轉換成專屬個人的學習單字卡，具備翻譯、讀音及例句，方便日常情境輕鬆學習。

▲北科大學生林彥寧（左起）、陳語嫣、盧庭妍、施宇唐設計VR裝置遊戲「Funmer」，勇奪放視大賞金獎。（圖／台北科技大學提供）

日籍生Soe Miyajima、張靖榆、陳沛榆、劉欣姿、楊雯瑄的益智手遊「謎途（Bon Voyage）」，玩家須動腦應對一路上荊棘、河裡的鱷魚等各種路障，透過「踩著別人往上爬」的方式，暗喻人性黑暗面；林倞宇、劉子涵、馮安杰創作VR遊戲「瘋狂外送員」，以超現實方式呈現危險路況，讓玩家深刻體認危險駕駛。二組作品皆由知名互動科技公司如牧創新執行長宋恆指導，各獲得放視大賞遊戲類-行動遊戲創作組、遊戲類-VR遊戲創作組的優選。

