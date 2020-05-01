改編廖輝英小說《愛與寂寞散步》　北科大教授動畫作品獲紐約電影獎





▲北科大教授曹筱玥盼將獎項獻給勇敢抗疫的台灣，以及帶給她豐沛靈感的紐約。（圖／台北科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

由台北科技大學互動設計系教授曹筱玥創作的動畫短片《愛與寂寞散步》（Walking with Love & Loneliness），近日喜獲紐約電影獎（New York Film Award 2020）榮譽獎（Honorable Mention）肯定，為台灣藝文領域爭光。

北科大指出，《愛與寂寞散步》以知名作家廖輝英的小說為文本，曹筱玥加入自身對於情感的詮釋、貓與蝴蝶等不同元素，反芻與思索女性一生中藝術與生命的不同面向。

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▲北科大教授曹筱玥動畫作品《愛與寂寞散步》獲紐約電影獎肯定。（圖／台北科技大學提供）

動畫短片是由女子尋貓開始，踏進一場奇幻冒險。途中，她品味了玫瑰的芳馥，風卻意外吹落玫瑰，雨更澆熄她的神采。歷經風雨，她的外在形體與內在心象都有了巨大變化。北科大表示，流暢的畫面、對比強烈的風景，象徵女性豐富的內心色彩，綿延不斷的線條意味著女性孕育、成長的潛能，藉由契機觸發，開展出液態般流佈生命軌跡的不凡之旅。

▲曹筱玥動畫作品《愛與寂寞散步》獲紐約電影獎肯定。（圖／台北科技大學提供）

曹筱玥提到，值此疫情嚴峻時刻，她希望將此獎項獻給勇敢抗疫的台灣，以及帶給她豐沛靈感的紐約，願全球疫情早日舒緩，生活回復正軌，大家都能和所愛之人一同攜手出外散步。

曹筱玥任教於北科大互動設計系，為北科大互動藝術實驗室主持人，近年積極推動女性創客教育，也參與數位機會中心（DOC）輔導工作。展覽經歷包括《台灣美術雙年展》（2014）、《她的五個衣櫥-數位方舟策展》（2014）、《SHOW HER / HER SHOW：曹筱玥數位藝術個展》（2013）、義大利《2011盧卡攝影節》、阿根廷《404藝術節》等。

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