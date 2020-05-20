川普拒絕為「歐巴馬肖像」揭幕　無視白宮40年傳統

▲ 美國近代史當中，川普與歐巴馬可說是最為對立的前後任總統關係。（圖／路透）

實習記者蔡政儒／編譯

數十年來白宮有一項傳統，現任總統必須要在白宮西廂（East Room）為前一任總統的肖像舉辦揭幕儀式，以流傳後世紀念。然而據有關人士指出，現任總統川普不打算為歐巴馬肖像舉行揭幕儀式，據美國國家廣播公司新聞（NBC News）報導，這將打破白宮40年以來維持良好的傳統。



歷代各個共和黨總統都為民主黨總統舉辦過揭幕典禮，民主黨總統也同樣對共和黨總統禮尚往來，即便彼此再怎麼批評對方都維持著這樣的傳統。歐巴馬在2012年為他前一任總統小布希（George W. Bush）舉辦揭幕典禮時表示，「我們雖然有不同的政治理念，但身為總統，就必須超越一切隔閡。」他也對小布希為國家付出的努力表示感謝，「喬治，你竭盡全力讓政府交接順利進行。」



要是川普在11月美國大選中贏得連任，歐巴馬的肖像將要等到2025年，才能與喬治.華盛頓（George Washington）一路到小布希的歷代總統肖像團圓了。但根據有關人士指出，即便川普有意舉辦揭幕儀式，歐巴馬也沒有興趣出席參與。



針對川普拒絕為歐巴馬舉辦肖像揭幕儀式，曾角逐聯邦參議院席位的崔西.佐尼奧（Trish Zornio）在推特上表示，「只有覺得自身能力不足的人，才會拒絕尊重那些贏得尊重的人」。

Only those who feel inadequate refuse to honor others who have earned respect. #ObamaPortraithttps://t.co/JtWmHvszcV — Trish Zornio (@trish_zornio) May 19, 2020



▲ 前聯邦參議員候選人在推特上抨擊川普。

在美國現代史當中，川普與歐巴馬或許擁有最勢不兩立的前後任總統關係。近期以來，川普在沒有任何根據的情況下，指責歐巴馬犯下了未明確指出的罪行。川普從電視實境秀主持人轉換跑道入政治圈以前，長期都在煽動歐巴馬出生地的陰謀論。

儘管川普與歐巴馬向來針鋒相對，歐巴馬曾在川普就職日當天，在總統辦公室的抽屜裡留下一封信；川普表示，這封信的內容十分「優美」。然而好景不常，近期新冠肺炎肆虐，川普常常將檢疫措施所面臨的挑戰怪罪於歐巴馬頭上。



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