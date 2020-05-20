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川普：美國將製造「17倍音速超級飛彈」...比目前飛彈都還強

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國總統川普於上周五在新太空部隊標誌揭幕儀式上表示，美國正製造一種「超級強力飛彈」（super duper missile），比目前所有的飛彈都還強，並且速度幾乎增加了3倍快。站在旁邊的國防部長埃斯柏（Mark Esper）則是頻點頭。

綜合外媒報導，川普表示，他們目前在一個前所未有的進度，開發軍武裝備；沒有選擇，所以只能對抗，大家有聽過俄羅斯開發5倍音速飛彈( Hypersonic Weapon)、中國則是5到6倍，不過美國是17倍，也已被批准。川普在發表這段言論時，美國防部長埃斯柏（Mark Esper）則是頻點頭，但沒有提供細節。

據報導，從2000年以來，高超聲速原型就引起了美國防部的關注，該計劃的倡導者也指出了，俄羅斯和中國的技術進步。美國在三月份成功的測試了一個無武裝的高超音速滑翔機體，而俄羅斯和中國可能會在今年年初投入使用。

據了解，五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman），也在回應推特上一則有關此議題的評論時表示，國防部正在研發一系列高音速導彈，以對抗我們的對手。霍夫曼也在被問到相關問題時表示，「我沒有任何訊息可以提供，如果我真的提供了，我真的不得不把你帶回白宮。」

美國空軍參謀長聯席會議副主席保羅·塞爾瓦（Paul Selva）表示，儘管兩名對手在高超音速武器測試中，表現超過了美國，但美國仍在比賽中，已經失去了在高超音速方面的技術優勢，根據一月份國防新聞，美國並沒有輸掉高超音速的戰鬥。

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