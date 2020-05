川普：美國將製造「17倍音速超級飛彈」...比目前飛彈都還強

▲美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

美國總統川普於上周五在新太空部隊標誌揭幕儀式上表示,美國正製造一種「超級強力飛彈」(super duper missile),比目前所有的飛彈都還強,並且速度幾乎增加了3倍快。站在旁邊的國防部長埃斯柏(Mark Esper)則是頻點頭。

綜合外媒報導,川普表示,他們目前在一個前所未有的進度,開發軍武裝備;沒有選擇,所以只能對抗,大家有聽過俄羅斯開發5倍音速飛彈( Hypersonic Weapon)、中國則是5到6倍,不過美國是17倍,也已被批准。川普在發表這段言論時,美國防部長埃斯柏(Mark Esper)則是頻點頭,但沒有提供細節。

據報導,從2000年以來,高超聲速原型就引起了美國防部的關注,該計劃的倡導者也指出了,俄羅斯和中國的技術進步。美國在三月份成功的測試了一個無武裝的高超音速滑翔機體,而俄羅斯和中國可能會在今年年初投入使用。

據了解,五角大廈發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman),也在回應推特上一則有關此議題的評論時表示,國防部正在研發一系列高音速導彈,以對抗我們的對手。霍夫曼也在被問到相關問題時表示,「我沒有任何訊息可以提供,如果我真的提供了,我真的不得不把你帶回白宮。」

美國空軍參謀長聯席會議副主席保羅·塞爾瓦(Paul Selva)表示,儘管兩名對手在高超音速武器測試中,表現超過了美國,但美國仍在比賽中,已經失去了在高超音速方面的技術優勢,根據一月份國防新聞,美國並沒有輸掉高超音速的戰鬥。

