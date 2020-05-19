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疫情趨緩！醫院體恤前線醫護辛勞　大手筆贈住宿溫泉券

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▲徐千剛總裁頒發住宿券及溫泉券給大千體系同仁，謝謝他們為疫情辛苦的付出。（圖／記者黃孟珍ｚ翻攝）

▲徐千剛總裁頒發住宿券及溫泉券給大千體系同仁，謝謝他們為疫情辛苦的付出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

肺炎疫情逐漸趨緩，大千健康醫療體系總裁徐千剛，為感謝醫護同仁在疫情嚴峻期間，全力配合衛福部政策，堅守醫療第一線，守護民眾健康，特地購買520張渡假村住宿券及200張溫泉券，慰勞同仁的辛勞，期望疫情早日結束，讓醫護人員可以和家人一起度假、放鬆，享受家庭之樂。

當民眾對新冠肺炎疑似或確診病人都避之惟恐不及時，大千綜合醫院護理師魏思華、吳安福卻自願到專責病房照顧病人。對他們來說，新冠肺炎病人就和一般病人一樣，都是需要醫療的照護，不需把他們視為異類而感到害怕。吳安福說，家人聽聞他要去照顧新冠肺炎病人，都給予滿滿的支持，讓他非常感動。魏思華則說，一開始家人很擔心，但她耐心地讓他們了解照顧病人的重要性，以及完善的防護措施，才讓家人放心。

疫情期間，大千所有同仁都全力配合政府政策動起來，像是急診醫護在第一線為疑似個案進行採檢，常常穿著防護衣、面罩而滿身大汗，但他們卻覺得這些汗水是驕傲的印記，一點都不覺得辛苦。

徐千剛總裁表示，疫情期間各單位同仁都善盡職責、全心抗疫，所有的辛勞和汗水都讓他非常感動，也感謝體系所有同仁盡心盡力、守住苗栗健康，希望疫情早日結束，讓辛苦的醫護人員好好休息。

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