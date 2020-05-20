加工成保養產品　洪誼靜盼開發成可可另一項奇蹟

▲屏東縣潮州農友洪誼靜將可可開發成保養系列產品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

在國外經商從事貿易工作的屏東縣潮州農友洪誼靜，因健康因素回歸到最純樸的農村生活，偶然機會接觸到可可後，與朋友合作發展可可保養系列產品，將吃的巧克力用在保養，發揮更大效果。

洪誼靜到過法國、大陸各地經商，年紀不大，但已是一位專業的CEO，因健康因素6年前回到潮州老家休養，意外間認識了可可；在世界各地吃過巧克力，卻不知家鄉竟有人成功種出美妙的可可，且參加過世界比賽得過冠軍，家裏是做木材生意的她沒種過田，但卻找到另一位很會種可可的陳先生合作。

她說，陳先生利用檳榔樹下間種了8分地的可可樹，品質優異，夏季是主要產期，結實纍纍，由於可可含豐富的可可油脂，由她負責後端的開發及加工產品，製作唇膏、面膜、乳液及口紅等，比市面的保養產品效果更好。

洪誼靜知道單打獨鬥的力量不足，所以和美和科大產業合作，她提供原料讓學校研發各類產品，再將技術轉移到生技公司，產品更有說服力。透過粉專、臉書及網路上銷售，有時配合銷售讓產品曝光度增加，但用過可可系列保養品的消費者，回購率相當高。

可可農場位於潮州泗林綠色隧道的後方，取名為「林后農場」，意謂森林後方將出現一位如埃及豔后般的神祕女郎，她知道很多人種可可，各自發展的面向不一，但她堅持往科技業方面努力，也許能創下可可另一項奇蹟。

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