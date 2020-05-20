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520兩岸政治／看淡未來四年發展　台商坦言「已做好最壞準備」

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文、賴清德於5月20日就職正副總統，圖為1月2020大選當天。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

蔡英文總總就職典禮今天登場，兩岸論述預料將延續年初的「和平、對等、民主、對話」八字箴言，力保與對岸維持現狀，但大陸全國台企聯會長李政宏坦言，綠營所謂的「維持現狀」，其實就是兩岸關係急凍，不會往更好的方向發展，因此多數台商「儘管都還會有些期待，但一來也已經做好最壞的打算。」

針對蔡英文邁入第二次總統任期後，對未來四年的兩岸關係有何期待，《ETtoday新聞雲》採訪在大陸發展多年，身處第一線的台商表達看法。

▲▼上海台商看2020大選開票。（圖／記者陳政錄攝）

▲回顧2020大選當天，有不少無法回家的上海台商，聚集在台灣人開的餐廳看大選開票。（圖／記者陳政錄攝）

李政宏認為，其實就近期民進黨政府的種種舉動來看，大家都沒有看出想要緩解兩岸關係的態勢，「我們還是比較擔憂。」所以，儘管蔡政府強調維持現狀，但李政宏認為，那就是非常糟糕的現狀，而不是往更好的方向發展，因為過去四年已經驗證了這點。

他也提到， 如果兩岸衝突加劇，台商也只好轉趨更加低調，畢竟台灣政府對《反滲透法》權責內容一直說不清楚，「擔心就一直永遠都在」，可能得先做好最壞的打算。

因此，澳門台商協會會長簡廷在也期盼，疫情之後，兩岸能有一個冷靜下來，重新思考的機會。畢竟「疫情不分國界，但人間應該有愛」，若能弱化政治、強化經濟，才能盡快走出經濟的低谷。

▲▼大陸台商返鄉,上海機場返鄉。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯會長李政宏說，大家當然期盼蔡政府能讓未來4年的兩岸關係更好，但也必須因應目前情勢，做好最壞的準備。（圖／記者陳政錄攝）

另在大陸協助台商處理法律問題20多年的上海台協副會長蔡世明，則表示他同樣比較不樂觀，因為自1月大選結束以來，兩岸對立一直不斷增加，加上肺炎疫情，台灣現階段可以說是「百分百倒向美國」，所以「只要不要更壞就好了」，不特別期待蔡英文會說什麼，反而是希望她不要「多講什麼。」

但他也提醒，5月20日距離美國總統大選僅半年左右，期間中美對立一定會越來越激烈，甚至現在大陸網上，已有輿論自比為「重回滿清末年」，所以，台灣在此之間應更加靈活，除做適當應對以外，火上加油實在沒有必要。蔡世明進一步分析，疫情終究會過去，雖現階段兩岸交流受疫情降溫，但日後重啟時，大陸對於「在大陸的台灣人」以及「在台灣的台灣人」，可能就會有不同的做法。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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