最後身影曝光／他全裸溺死在社區水塔　居民喝屍水12天…屋主知情還漲價賣房

記者陳雕文／新北報導

新北市汐止一名男子上月底溜進某社區大樓頂，全裸溺斃在水塔中，80戶不知情的住戶就這樣洗澡、飲用屍水12天，後來覺得水一直有臭味，請社區總幹事上頂樓察看水塔後發現遺體，有屋主正要賣屋，知曉命案仍抬高房價，而差點下訂的買家殺價失敗，心有不甘跑去向媒體投訴，讓案件曝光。

▲警方在現場拉起封鎖線調查。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，死者是58歲郭姓男子，無業也沒結婚，跟80歲老母親同住，經濟狀況相當貧困，且精神狀況不穩定。4月29日出門後就再也沒回家，路口監視器拍到他當天的最後身影，一臉茫然走在馬路上…

郭男離家走了約2公里的路後，進入某社區並躲過監視器，走安全梯上了頂樓，他把全身衣褲、鞋子脫下整齊排放在地，最後輕生溺斃於水塔裡。到了5月10日晚間，因為居民納悶水有異味，社區總幹事上水塔察看，發現郭男腐爛的遺體，急忙報案處理。

▲死者茫然走在路上，最後選擇到某社區頂樓水塔輕生。（圖／記者陳雕文翻攝）

社區總幹事解釋，「因為視線死角，無法透過監視器得知死者如何進入社區，而我們社區有固定開放鐵捲門的時段，死者可能是趁鐵捲門拉起的空檔進入，沿著安全梯直上頂樓，最後發生了憾事。」

總幹事補充說，「只能說，社區發生這種事情，住戶真的非常無辜（飲用屍水），管委會也很頭大，要想辦法讓社區住戶安心，要撫平大家的陰影，所以，第一個，發生事故的水塔會拆除，用另外的鐵桶水塔補救；第二，請廠商來進行完整的消毒，並檢測水質，避免細菌感染等等的影響，還有住戶水管的消毒、濾心的更換。」

▲案發社區80多戶的居民洗澡、飲用屍水12天，事後案件曝光，居民驚慌又反胃。（圖／記者陳雕文攝）

記者調查，案發社區剛好有空屋要賣，住戶擔心影響房價，因此希望新聞不要曝光，後來房仲也將此事告知屋主，但屋主仍將房價從1100多萬拉高到1200多萬，買家在下訂之際得知命案，想藉機殺價卻沒成功，因此向媒體投訴，讓案件曝光。

總幹事無奈表示，「買家這種新聞（向媒體投訴）他的行為很不道德，管委會很不認同此人，買不到房子怎能用這樣的方式，真的很可惡。之後是否會走法律的訴訟，要再看管委會的決議。」

▲總幹事表示，得知命案後即立刻告知住戶，也有做好善後，對水塔管線消毒、檢測，安撫居民的情緒，也批評惡意向媒體爆料的買家，「透過媒體讓事件曝光竟是為了砍房價，真的很可惡」。（圖／記者陳雕文攝）

房仲則說，「該案在法律上不會被認定是凶宅，但我們還是要做到告知的義務，要讓買家知道狀況，讓他們有所選擇，也可能買家聽到就不敢買了，沒想到意外就那麼剛好發生在買家有意購買的那棟，但事情發生，我們也只能面對了。」

律師也表示，該案不可能被認定是凶宅，而購屋者企圖透過媒體揭櫫此資訊，想藉此殺價「真的很異想天開」，但律師指出，儘管水塔有尋短者或浮屍，並不屬於法規定義「凶宅」的範疇，但在房屋賣賣或房仲業中仍屬「買賣交易重大訊息」，房仲業者、房屋賣家都應依規定載明在契約內，避免買賣糾紛或因此被告上法院。

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