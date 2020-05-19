改善林口長庚週邊停車位不足　龜山停18立體智慧停車場開工

▲「桃園市龜山區停18立體停車場興建工程」舉行開工動土。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市龜山區停18立體停車場興建工程」、19日舉行開工動土，該工程總造價約3.8億元，前瞻計畫補助金額1.42億元，預計於明（2021）年10月完工。停18立體停車場規劃1樓作為商場、2至4層樓為停車場，完工後將可提供汽車位307席、機車位59席，有效紓解附近社區、商圈與長庚醫院停車空間不足的問題，改善民眾生活機能。

▲龜山停18立體智慧停車場開工，預計於明（2021）年10月完工。（圖／市府提供）

市長鄭文燦出席開工動土典禮表示，為改善桃園市各區的停車問題，市府積極向中央爭取前瞻預算，規劃辦理20個停車場，目前已核定14個停車場，補助總經費達20億元。龜山區近年發展迅速，人口成長快速，停車需求日益增加，市府規劃辦理停18立體停車場，以及已動工的「長庚轉運站」停車場，未來2座停車場完工後，能有效解決地方交通需求，大幅提高停車位的供應量，讓停車更有秩序。

除停車位供應量提高外，停18立體停車場也是智慧型停車場，包括：車牌辨識系統、智慧尋車、電子票證多卡通、各層停車資訊導引等設備，讓停車也能導向智慧科技發展。

▲▼龜山停18立體智慧停車場，建築外觀以沖孔板為主要立面設計，透過日照變化，讓街道能呈現不同光影藝術氛圍，夜間則使用LED燈結合立面造型。（圖／市府提供）

交通局長劉慶豐表示，本案建築外觀以沖孔板為主要立面設計，透過日照變化，讓街道能呈現不同光影藝術氛圍，夜間則使用LED燈結合立面造型，並於一樓人行道規劃店鋪商圈，提供周邊居民休閒購物場所，促進地方經濟發展，提升市民生活品質。而停車場的設計，則重視自然採光及通風，讓空氣產生良好對流，並將汽、機車停車數量最大化，能大幅改善周邊交通與停車秩序。

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