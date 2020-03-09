最美麗的銀河公路！花蓮193線開闢雙向八線道第二階段開工

▲花蓮縣長徐榛蔚親自主持開工典禮，帶領貴賓及地方仕紳上香祈求工程順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應台9線蘇花公路改善計畫，紓解車流之市區外環道路，並提升公路服務水準，被媒體讚譽為「最美麗的銀河公路」第一階段南濱抽水站至南海四街已完工通車，第二階段南海四街至花蓮大橋8日在花蓮地區水資源回收中心辦理開工祈福儀式，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持開工典禮，並帶領貴賓及地方仕紳上香祈福，祈求工程順利。

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縣193線總共分2期工程，整段工程起點從北端自由街口至南邊花蓮大橋，總長約5.2公里，總工程費約6億3千9百餘萬元，道路設計將原20公尺之道路雙側拓寬為30公尺，另於各個重要路口設置左轉專用道，並符合人本交通設計道路寬度，提供行人及自行車專屬空間，增加交通容量與行車安全，長度約2660公尺，預計2022年完工。

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，第二階段工程將歷經900多個工作天，施工長度約2.66公里，工程雖艱困，但仍期許能儘早完成通車。

「建設要繼續，幸福要延續。」花蓮縣長徐榛蔚說明，縣193線第一階段工程已完成通車，第二階段工程將歷經900多個工作天，施工長度約2.66公里，日後將聯合整頓花蓮市及吉安鄉排水系統、台電電氣及水利等工程，工程雖艱困，但仍期許能儘早完成通車，並請鄉親與用路人多加包涵。



立委傅崐萁表示，這是一個永續且持續接棒的工程，海濱大道發展順暢對地方發展不只是觀光大道，更是一個重要交通銜接的動脈，日後若需要再建設，將會傾力向中央爭取與合作，讓花蓮更美好。

▲立委傅崐萁表示，海濱大道是重要交通銜接的動脈，日後若需要再建設，將會傾力向中央爭取與合作，讓花蓮更美好。

「縣鄉協力，不是口號。」吉安鄉長游淑貞說，感謝花蓮縣政府及立委、縣議會對地方的支持與推展力量，縣193線第二期工程終於展開，冀盼中央與地方合作，幸福延續至13鄉鎮。

工程之道路設計向雙側拓寬為30公尺，長度2,660公尺，施作項目包括，雙向各2個快車道3.25公尺及1個慢車道2.45公尺、雙向皆建置人行兼自行車道3.95公尺、中央分隔島3公尺、中央分隔島及兩側人行兼自行車道種植喬木行道樹。

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