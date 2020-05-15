延伸隊徽精神　空軍六聯隊公共藝術裝置匯聚動靜之美

▲▼由專擅金屬雕塑藝術家施承澤及黃沛瀅規劃設計《眾志成城・制敵先機》公共藝術作品，分別為33中隊及34中隊隊徽作為延伸，展現精神的傳承及守護國家領空的安全責任。（軍聞社蔡枋澐）

軍聞社／記者蔡枋澐高雄報導

為美化營區環境及展現各大隊精神意象，空軍六聯隊於屏東空軍基地規劃設置公共藝術，並邀請多位專業藝術家呈現聯隊與屏東在地特色，達到藝術品與環境空間融合，透過公共藝術活化全民國防活動。

公共藝術設置包含A案及B案，分別以《凌空巡弋・日耀平安》及《匯聚・動靜之間》為主題，共8件藝術作品，由林昭慶、劉素幸、陳振輝、陳明輝、林建佑、林韋佑、黃沛瀅及施承澤等8位專業藝術家，在理性嚴謹的營區內重新解構，並詮釋空軍六聯隊特性及「家、部隊、飛行」的定義。

其中，由藝術家林昭慶《群英聚首・養精蓄銳》作品，在營區主要入口迎接著空軍官兵返回營區的家，透過日光照射凸顯營區的寬闊與溫暖，以海鷗協力意象，強調每位官兵都是不可或缺的重要角色。

藝術家林昭慶表示，在紀律嚴謹的部隊，藉由公共藝術的規劃，展現部隊任務特性，透過藝術的流動韻律，營造「部隊就是我的家」，展現保衛家園的堅毅精神。

▲▼由藝術家劉素幸創作的 《守護寰宇》公共藝術作品，設立於空軍六聯隊營區，該作品透過圓球體無限延伸的飛行軌跡，象徵國家透過空軍「運輸、救災、空降（投）」任務支援，形塑保衛國家的堅毅精神。（軍聞社蔡枋澐）