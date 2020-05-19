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【廣編】全家極選甜點天團！卡士達泡芙、布丁塔四款新品必吃　入口瞬間愛上

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▲▼全家便利商店,Let’s Café,甜點,泡芙,布丁,布丁塔。（圖／全家便利商店提供）

▲全家便利商店的雙焙慢燒工藝，打造四款日系小清新甜點，一次滿足妳的心。

圖、文／全家便利商店提供

Let’s Café運用雙焙慢燒工藝，慢慢揉製甜點餅皮，再以頂級天然食材入餡，歷經耗時的精心製作，每道都是極品。現在，就來看看Let’s Café極選甜點天團中的人氣圈粉王有哪幾款。

#入口蓬鬆、一咬爆漿的香草卡士達泡芙&提拉米蘇泡芙

由熱銷經典款升級的香草卡士達泡芙，再加入法國鮮奶油，強化了內餡香氣層次，散發出濃郁綿密且滑順細緻的香氣口感，再追加蓬鬆泡芙皮的雙重美味爆擊，只吃一個恐怕不夠。除了香草卡士達口味外，還有一款隱藏版口味超特別，就是提拉米蘇泡芙。使用特調的提拉米蘇卡士達醬，嚐起來微甜微苦，再啜飲一口單品美式，讓人越吃越上癮。

#水感軟嫩、香濃加倍的香草雞蛋布丁

特選大武山專業牧場雞蛋，天然濃郁蛋香入口瞬間有感，採用水浴溫火熟成，讓Let’s Café的香草雞蛋布丁水嫩綿密，就像置身在高級甜點店中享用一份完美下午茶般，有夠療癒。

#酥脆X綿密雙口感一次擁有的德式布丁塔

以蛋黃液塗抹塔皮加強馥郁蛋香，讓整個德式布丁塔一吃就感受到酥脆軟綿混合、無法以語言形容的絕妙風味。

5/20至6/2到全家便利商店購買指定貼標甜點，可享有中杯單品咖啡半價優惠，有夠划算，一定要揪同事一起吃爆。

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