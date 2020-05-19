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「我不想當啃老族」　長髮妙齡女趴超商啜泣想割腕...警一招化解

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▲▼ 女子求職不順企圖輕生，警員到場以80高齡的奶奶仍靠自己能力賣玉蘭花為例鼓勵女子。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方到場發現女子企圖自殘輕生，1名警員負責勸說，另名警員趁隙奪刀。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子日前在超商內，持美工刀抵住手腕企圖輕生，警方獲報後到場，發現女子正在超商內啜泣，哭訴因為求職不順，不願繼續當啃老族，所以才想到拿刀割腕輕生；警員拿出自己80歲的奶奶還在賣玉蘭花養自己的例子，鼓勵她要正面積極，讓女子把刀放下。

警方調查，26歲的孫姓女子，12日下午6時許持美工刀坐在超商內哭泣，警方獲報後到場，發現孫女手持美工刀趴在桌上，看起來情緒相當不穩，隨即通知警力支援外，也上前安撫孫女情緒。

▲▼女子求職不順企圖輕生，警員到場以80高齡的奶奶仍靠自己能力賣玉蘭花為例鼓勵女子。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子求職不順企圖輕生，警員到場以80高齡的奶奶仍靠自己能力賣玉蘭花為例鼓勵女子。（圖／記者邱中岳翻攝）

孫女向警方哭訴，畢業後長期在外求職，但是過程中經常「碰壁」，平時都靠父母給予生活費度日，幾乎成了「啃老族」，也認為活在世界上沒有意義，所以才持美工刀到超商企圖輕生，警方聽了之後緊急安撫。

1名警員先舉例自己的親奶奶為例：已經高齡80歲了還靠自己的力量賣玉蘭花維生，吿訴孫女每個職業都有甘苦，而且孫女才20多歲，還有更美好的前程；另名警員見女子身上有之前自殘的傷痕，隨即趁隙將刀奪下，並將她緊急送醫。

警方事後將孫女帶回派出所勸說，才讓女子破涕為笑，並答應警方好好找一份穩定收入的工作。

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