影／北車大廳傳永久禁席地而坐「網友號召週六坐爆」陳時中：疫情期間應避免

記者洪巧藍／台北報導

延續新冠肺炎疫情期間措施，台鐵局傳出規劃永遠禁止台北車站一樓大廳席地而坐，也引發網友不滿，發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，時間則是本週六中午。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，疫情期間非必要聚眾活動應該避免，如果無法避免則應該配戴口罩。

▲新冠肺炎衝擊，台北車站大廳與地下街人潮明顯減少。（圖／記者李宜秦攝）

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至於移工都會在北車大廳聚會一事，陳時中表示，北車大廳開放屬於火車站的權責，疫情期間要保持社交距離、戴口罩，如何管理可以合乎民情跟需要，會繼續請北車相關單位研究。

台鐵局配合流行疫情指揮中心防疫措施，宣布台北車站大廳自今(109)年2月29日起即禁止民眾席地而坐及群聚，同期間台北車站大廳亦停止租借舉辦活動；未來疫情結束後的開放方案，則尚在研議中。

不過有網友因不滿台鐵希望永遠禁止大廳席地而坐，在網上發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，時間選在本週六（23日）中午12時，今日中午為止已有562人點選會參加、3420人有興趣、460次分享。

台鐵局表示，目前仍在防疫期間，台北車站大廳依中央流行疫情指揮中心指示仍然禁止席地而坐及群聚活動。指揮中心表示，若違規擅自群聚者，可依傳染病防治法處分3000到1萬5千元，由地方政府裁處。

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