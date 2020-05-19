上海地鐵啟動5G網路搭建　拚年底前297個車站「全覆蓋」

▲上海地鐵與電信集團合作搭建5G網路。（圖／中新社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海地鐵18日啟動5G系統建設及融合應用，計劃經過6個月建設，確保今年「進博會」前完成上海全市地鐵297個地下車站站廳、站台的5G網路覆蓋，並在地鐵安全管理、運營服務、設備智能運維、乘客服務等方面探索5G創新應用。

《中新社》報導，上海申通地鐵集團與上海電信、上海移動、上海聯通、上海鐵塔18日共同簽署了戰略合作協議，並舉行開工儀式，從上海地鐵5G系統建設與融合應用兩方面展開合作，以貫徹落實《上海市推進新型基礎設施建設行動方案》。

▼上海地鐵共有297站，年底前將完成5G全覆蓋。（圖／記者李毓康攝）



報導提到，上海地鐵5G覆蓋正式開工，是以5G為首的「新基建」戰略全面部署以來，上海軌道交通和通信行業的一次重要合作，是傳統與新型基礎設施融合發展、推動城市基礎設施高質量發展的新開端，此次五方戰略合作協議的簽訂將進一步發揮申通地鐵集團在軌交基礎設施上的資源和規模優勢，助力電信運營企業更便捷、高效地開展5G網路等信息基礎設施建設；將進一步發揮上海鐵塔在信息基礎設施建設中的統籌作用，攜手三家運營商，低成本、高效率、優質量地做好5G無線網路覆蓋，同時滿足地鐵物聯網建設、全自動駕駛、智慧交通等信息需求，加快打造全國領先的地鐵5G網路。

本次5G系統建設，預計施工周期6個月，在今年進博會召開前將完成軌道交通全網297座地下車站（不含區間隧道）的信號覆蓋。

上海通過聚焦基礎設施、應用牽引、產業集聚，充分發揮各電信企業的主力軍作用，全力打響「雙千兆寬頻城市」品牌，打造5G網路建設先行區、創新應用示範區和產業鏈企業集聚區。當前，5G網路是新基建的重點和熱點，也是支撐經濟社會數字化、網路化、智能化轉型的關鍵數字基礎設施。

目前，上海正加快5G網路建設，至4月底，已建5G室外基站和室內小站均超過1.9萬個。為實現「三年任務兩年完成」，今年上海全市5G建設總投資近100億元，將累計建設3萬個室外基站和5萬個室內小站，至年底，全市5G平均下載速率將超過200Mb，在重點區域、重要場館和主要商圈等網路深度覆蓋區域平均下載速率將超過500Mb。

早在去年進博會，申通地鐵集團與電信運營企業在「三線三站」開展了5G+智慧地鐵創新示範應用，發佈《5G+智慧地鐵白皮書(2019)》，在探索智能化軌道交通服務方面邁出了開創性的一步。在此基礎上，當天正式揭牌成立「5G+智慧地鐵應用創新示範基地」，全力推動以軌道交通為場景的應用開發和先行先試，在基礎建設與融合應用上兩翼齊飛、相輔相成。

綜合來看，軌道交通網路運營與保障具有客流量大、數據併發高、跨站點協同多、移動和實時性要求高、數據分析複雜等特徵與挑戰。以5G為代表的新一代信息技術的建設與融合應用，是未來軌道交通追求高質量發展，提升超大規模網路運營保障能力的重要手段。

可以想見，無論是在服務乘客還是在運營生產組織上，「5G+智慧地鐵」將賦能軌道交通以新的無限想像。上海地鐵方面表示，將以5G建設為契機，不斷探索和深化5G網路結合各類業務場景的創新應用，促進上海軌道交通數字化、智慧化水平，為市民乘客便捷高效出行、智慧城市發展貢獻力量。