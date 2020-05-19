同志驕傲月將至　Apple Watch再推二款彩虹錶帶

▲一年一度的同志驕傲月將在下月報到。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

每年6月是全球的同志驕傲月，一項相當支持同志朋友的Apple今年再度為同志驕傲月推出兩款新彩虹錶帶，分別是彩虹版運動型錶帶與Apple Watch Nike 彩虹版運動型錶帶，這兩款錶帶即日起可自Apple官網、Apple Store App與 Apple直營店購買，並可與作為watchOS 6.2.5一部分、即將推出的全新相襯的彩虹版錶面精美搭配。

▲▼Apple Watch彩虹版運動型錶帶（上圖），Apple Watch Nike 彩虹版運動型錶帶（下圖）。（圖／翻攝自Apple官網）

然而，今年因為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多地方的同志驕傲遊行和抗議、組織和倡議、節慶和社團，以及同志驕傲聚會等活動都已取消。不過Apple與Nike仍繼續為多個LGBTQ組織提供支持，在全球以虛擬方式進行倡導並建立相關社群，包括GLSEN、PFLAG、The Trevor Project、Gender Spectrum、The National Center for Transgender Equality與ILGA World等，匯集了150多個國家與地區的1,500多個成員組織。

而獲選為GLSEN年度最佳學生倡議者的Elle Smith就表示，同志驕傲月讓所有同志在這個時節可以安心展現自我。這是一個你可以安心、真實展現自我，並且可以大聲表達心聲的理想世界。參與LGBTQ組織的每個人在將以虛擬方式來呈現，成績亮眼。希望保持這樣的氣勢，並確保每個人都可以取得相關資源，不會因新冠肺炎肆虐全球而有所影響。

不過，GLSEN只是代表LGBTQ群體展開工作的組織之一，Apple透過其年度 Apple Watch彩虹版錶帶與錶面系列直接給予支持。Apple不但協助使用者壯大現實生活中的同志驕傲活動聲勢，而且也提供GLSEN等組織和Elle等倡導者的工作最直接的支持。