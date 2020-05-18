反罷韓「內部策略書」曝光！10項中肯建議點出要害　韓國瑜照做了

▲韓國瑜18日在議會質詢時，針對「請假選總統」一事道歉 。（圖／記者洪正達攝）

記者趙蔡州／綜合報導

罷韓投票6月6日倒數前夕，雙方陣營展開激烈攻防，一份韓國瑜陣營的反罷免策略書日前意外曝光，文件上還有財政局長李樑堅署名，其中有一項是要韓國瑜18、19日在議會備詢要做好準備，應公開表達自我反省的態度，如果能誠摯道歉更好，結果韓國瑜18日真的在議會為「請假選總統」公開向市民道歉。

曝光的文件名為「反罷韓目前面對的困境及推動策略」，並且有高雄市財政局長李樑堅署名，針對「反罷韓目前面對的挑戰與困境」、「罷韓團體之可能運作方式」、「因應罷韓可能策略」等，條列了許多項罷韓團體可能的行動，還有反罷韓團隊相對的應對方式。

文件分析了罷韓團體可能運作方式，包含藉由與市政運作衝突事件衝高罷韓的聲量，或是藉由批判、謾罵和抹黑市政，影響市民的好感與判斷，也可能誇大韓國瑜的言論，強化年輕人與市民對韓國瑜的不好印象，如「草包」、「沒有誠信」或「落跑市長」、「逃避監督」等。

▲韓陣營反罷韓策略書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

至於反罷韓團隊應該如何澄清的10項建議，其中一項是18、19日議會備詢時，要做好準備、進入狀況且不動怒，透過臉書及直播表達自我反省的態度，檢討自己的發言，最好能誠摯道歉。韓國瑜18日出席議會，在施政報告結尾時，真的為「請假3個月選總統」一事，公開向市民道歉。

最後第10項建議甚至寫得非常直白，讓韓國瑜在投票前務必謹言慎行，「不要亂開玩笑、比喻（尤其對女生），有想法一定要深思熟慮才提出，最好跟市政團隊討論清楚，才對外發言」、「話不要講滿講大，自己做不到，就不要誇大其詞，徒增困擾。」

針對策略文件流出，財政局長李樑堅表示，這是一份內部資料，觀察後提供建議和看法，提供給市長參考，沒有傳給其他人，不理解為何會外流。至於韓國瑜18日突然道歉，他強調文件只是分析，一切都看市長看法，應該是收到各種意見後，做出的判斷，他們都尊重市長的決定。