Gucci的「異托邦」　與首爾大林美術館推出《No Space, Just A Place》展覽

由名牌Gucci主導策展，《No Space, Just A Place》的靈感出自義大利時尚設計師，也是Gucci的創意總監Alessandro Michele，他重新定義法國學者傅柯（Michel Foucault）提出的「異托邦」（heterotopia）概念，探討所謂的另一個空間（other space）。在首爾大林美術館（Daelim Museum），以十個獨立的藝術空間組合，分別呈現韓國與國際藝術家的作品。

這個大規模的展覽，將一些極端的異空間視覺化，並且進一步探索各種替代性，此展覽可被看作一種挑戰權力者，並質問國家的工具。

首爾的許多藝文空間，例如Audio Visual Pavilion、Boan1942、d/p與Hapjungjigu…都各自提出其展出項目，主題緊扣著關於烏托邦替代空間的觀點，並予以新的論述。

由Boan1942藝廊推出藝術家Sungsil Ryu帶來的作品〈人造天堂〉，概念連結自然與人類之間的虛構迷信；Post Territory Ujeongguk藝廊的作品〈Lunar Real Estate〉，由藝術家Kang Woohyeok以想像力描繪月球場景，透過擁有月球上的土地，來解決首爾與其周邊地區的居住問題。

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作者／Gabrielle Leung

圖文來源／HYPEBEAST

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