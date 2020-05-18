首屆梨山雲端上婚禮開放報名　限額12對！新婚藝人班傑：這裡仙炸了！

▲參山處舉辦首屆雲端上婚禮，請來新婚藝人班傑拍片宣傳。（圖／參山處提供）

記者鄧木卿／台中報導

交通部參山國家風景區管理處「中橫觀光60-幸福梨山·愛在高峰」系列活動5月開跑，其中一項是首次舉辦的「梨山彩虹囍事—雲端上的婚禮」，預計9月11日至13日，在全國最高海拔2千多公尺的梨山耶穌堂舉辦聯合婚禮，即日起開放12對海內外新人報名，報名費9999元，象徵幸福久久，還可體驗3天2夜的部落遊程，報名至7月9日。

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參山處日前在梨山賓館前舉辦高山感恩祈福音樂會、復刻金馬號公車與當年救國團經典自強活動「中橫健行隊」之後，再推出「第一屆梨山彩虹囍事—雲端上的婚禮」，讓12對佳偶的愛情在群山環繞下，得到眾神的祝福與見證，浪漫指數直衝天際，新婚藝人班傑和太太Cindy，也為這次雲端上的婚禮拍攝宣傳影片，幸福洋溢的說「這裡真的仙炸了！」

參山處長柯建興表示，打造中橫觀光新品牌是今年中橫觀光60系列活動的重要任務，期待藉由舉辦全國海拔最高的雲端上婚禮，打造指標性的觀光活動，目前已吸引不少知名品牌合作行銷，以梨山美麗風景為背景，為新人留下幸福難忘的婚紗攝影。

每對新人報名費9999元，象徵成雙成對、幸福久久，新人們除了參加耶穌堂婚禮外，也能體驗3天2夜的彩虹囍事部落遊程，包含泰雅成年禮與新人之夜、高山茶席、梨山囍事婚紗拍攝、耶穌堂聯合婚禮及幸福午宴等，共創浪漫回憶與滿滿祝福。

柯說，這次活動也歡迎2020年剛結婚新人，或結婚滿60年、有特別的愛情故事，或與梨山當地、脊梁山脈有特殊淵源的夫妻，7月9日前報名參加最浪漫的婚禮，預計8月1日前公布12對新人名單。

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