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「奇蹟之路」60年！中橫一甲子　第二代公路人追思築路英靈

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▲▼中橫公路開通一甲子，東、西段養護工程處同步獻花焚香祝禱，表達對公路英靈無盡的尊崇與追思。 （圖／公路總局提供，下同）

▲▼中橫公路開通一甲子，東、西段養護工程處同步獻花焚香祝禱，表達對公路英靈無盡的尊崇與追思。 （圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年適逢中橫公路開通一甲子，為向早年闢建東西橫貫公路殉職之開路英雄與築路人致敬，中橫公路西段的總局第二區及東段的第四區養護工程處，日前分別由工務段主管率隊前往中橫西段饗堂及中橫東段之靳珩段長紀念公園及長春祠，東西兩端兩代公路人同步獻花、焚香祝禱，誠心表達對公路英靈無盡的尊崇與追思。

公路總局原計畫分別與太魯閣國家公園管理處及參山國家風景區管理處合作辦理系列紀念活動，因新冠肺炎疫情未歇而縮減辦理規模及暫時延後部分活動，雖如此，現代公路人仍不忘對老前輩的敬意而於通車屆滿一甲子之前夕，虔誠祭拜以祈路橋人車亙世平安。 在中橫通車一甲子前兩年，負責維護中橫公路東西兩端的谷關工務段與太魯閣工務段，不定期巡查英靈常駐的西段饗堂與東段長春祠等路段，並將週圍環境及進出通道等，力求整修完善，更顯後嗣追思緬懷而勵治守護中橫的兩代情。

▲▼中橫公路開通一甲子，東、西段養護工程處同步獻花焚香祝禱，表達對公路英靈無盡的尊崇與追思。 （圖／公路總局提供，下同）

今值通車一甲子，前洛韶工務段段長于寶楞在長春祠說不要忘了公路前輩，感恩緬懷築路英雄付出青春甚至生命，這是一條「釀碧之路」。萬隻手以十字槁、炸藥，人與天爭純手工築成，這是一條「奇蹟之路」。開路難、養護更難，這是一條「艱辛之路」，中橫公路因颱風、豪雨、岩體風化解壓作用造成災害，在在考驗著公路人。

公路總局近年來以減災、避災及災中應變三面向降低災害風險，並以科技防災智慧巡檢及落石防治管理等減緩降低災害，對於高陡邊坡人力所無法到達之處以定量定性分級機制無人機空拍機UAV、UAS及3D建模判釋邊坡提早改善，以守護中部橫貫公路，守護用路人的安全。

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