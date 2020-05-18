挾持2童出獄後缺錢…「黑道太子爺」偷金又偷酒　出庭承諾：老爸會賠

▲曾挾持學童的「黑道太子爺」，因缺錢花用偷金偷酒，又遭法辦。（圖／資料照／記者張君豪翻攝）

記者孫于珊／台北報導

綽號「黑道太子爺」的38歲池勁緯，曾挾持國小學童，沒想到出獄後，竟又多次行竊，跑到連鎖酒鋪偷高級洋酒，價值近40萬元，之後又偷走500萬金飾變賣，遭羈押禁見。台北地院18日上午針對偷酒部分開庭，池男當庭承諾父親會代替他賠償。

池男在庭上表示，當時偷酒除了為變賣還債，一部分則是要自己喝，等下月交保後，會陸續賠償酒行，並強調此案他不需精神鑑定。法官庭末諭知全案改簡易程序。

有多項前科的池男，2014年間曾翻牆闖入國小校園，挾持2名學童，甚至將其中一名學童倒掛在4樓欄杆，法官原審判他有罪，但高等法院認為他犯案時因吸毒引發幻聽、被迫害妄想症等精神症狀，改判無罪，並令入相當處所，施以監護2年定讞。

沒想到他出獄後，多次因缺錢花用，跑到2間酒鋪偷高級酒而遭法辦；今年5月7日清晨6時許又故技重施，戴假髮、口罩，穿黑色外套變裝，潛入北市知名百貨「今生金飾」專櫃偷走市價近500萬元金飾，實在讓人不勝唏噓。

▼「黑道太子爺」針對偷酒案18日提訊出庭，承諾父親會代他賠償。（圖／資料照／記者張君豪翻攝）

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